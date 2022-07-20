父救愛女砂婆礑溪溺水！　沉河裡逾5分鐘...岸邊接力CPR仍救不回

▲▼張姓男子沈入水中超過5分鐘被救起時已深陷昏迷，雖施以CPR並送醫急救仍宣告不治。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

桃園張姓的1家8口人到花蓮旅遊，19日上午前往秀林鄉砂婆噹北溪戲水，未料2名分別為11歲、8歲的愛女溺水，父親心急下水搶救，最後2名愛女雖成功獲救，父親自己卻不幸遭溺，由於溺水時間超過5分鐘，現場民眾將他救起後，雖施以CPR直到警消趕到接手，但緊急送醫搶救仍宣告不治。

花蓮縣消防局19日下午13時44分時接獲報案表示，秀林鄉水源村娑婆噹溪停車場附近有人溺水無呼吸心跳，請立即派員搶救，溺水者已經被拉到岸上，正在由現場民眾進行CPR。

消防局人車到達現場，翻越過路邊護欄下切河床抵達溺水地點，已有民眾在替患者進行CPR，警消人員立即接手進行高級心臟救命術，並由高級救護技術員給予患者CPR、插管、IV、急救藥物等隨即由救護車送往慈濟醫院急救。

警消表示，40多歲的張姓男子與家人一同當天上午11時左右前往花蓮縣秀林鄉水源村娑婆噹溪處戲水，至午後時張男發現自己2名女兒溺水，危急下並未穿戴救生衣或攜帶任何救生器材，立即跳入水中救援，最後雖成功將幼童救離危險情境，但最終因不諳水性而溺水。

目擊者感嘆指出，同在該區戲水民眾發現意外時，張男已沉在深水區，預估溺水時間超過5分鐘，人被救起後已陷昏迷狀態，現場溯溪教練緊抓時間趕緊施以CPR急救，直到警消趕來接力施救，無奈仍是回天乏術。

花蓮縣消防局表示，天氣炎熱又逢暑假，許多人選擇玩水消暑，卻容易忽略潛在危險，導致溺水意外頻傳，2018年至今年7月8日止，花蓮共計發生70件溺水事故，造成41人死亡、44人獲救、4人失蹤，溺水時間主要集中於每年6至9月，呼籲民眾戲水前務必注意相關公告標示並慎選戲水水域，過程中勿進行跳水、進入深水區域等危險動作，還須視狀況攜帶救生衣及浮具。

