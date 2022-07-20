10人花20萬元包車玩澎湖4天　被強逼逛名產店！離譜行程曝光

▲澎湖馬公機場。（圖／記者賴文萱攝）



記者崔子柔／綜合報導

不少人安排帶長者出遊時，會選擇用包車的方式，一名林姓女子近日指出，他們共10個人花約20萬元包車玩澎湖四天，前兩天車上冷氣壞掉，還被強迫帶去免稅店、名產店，讓他們相當無奈。

林女昨（19）日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，因為有長者同行，他們預定行程時就向旅行社要求一條龍服務，聽到價格也完全沒殺價，11日當天到澎湖吃完午餐後，前往民宿放行李，原本是四點才有下個行程，所以想稍作休息，沒想到一點半就「被出發」到免稅店逛一個小時，剩下一個半小時空檔就待在車上等，車上還非常悶熱。

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林女提到，12日早上10點出發水族館，下午去沙灘，整段路發現車上還是非常熱，旅行社則說有灌冷媒，要他們再試試看，13日行程則是東海一日遊，只到下午兩點就結束，他們則想在民宿休息到晚餐時間，司機便問他們要不要去買伴手禮。

▲林女發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



林女指出，他們有自己想去的名產店，但司機堅持要去配合的店家，還大聲說「你們要（逛）到八點半我就不等你們了」，最後透過旅行社溝通才達成協議，讓林女傻眼，「我們是『包車』，為什麼不能到我們想去的名產店？」

林女表示，14日的行程有五個景點，但因為天氣炎熱，每個地方都待不久，所以提早結束，司機便說要直接送他們去機場，稱「跑完行程不管時間就是要回公司」，但離原訂時間還有三個小時，幸好最後司機還是帶他們到別處去逛到五點，「錢我付了，不是應該按照原本約定時間送機嗎？」

文章曝光後，網友紛紛留言表示「說實話台灣旅遊其實越來越貴，一堆旅行社自己人也敲盤子」、「都包車行程還要被限制一大堆，真是扯」、「好離譜！這樣算什麼包車，包車的意思應該是車子就是給客人用的，客人想去哪就去哪」、「因為妳們這麼大手筆花20萬，當然直接被當成陸客團來宰」、「語言通就自己規劃，懶，就是被人薛一筆」。