味全混油案遭沒收3292萬不法所得　聲請釋憲盼討回

記者黃翊婷／綜合報導

2013年台灣陷入食用油油品風暴，味全混油案及頂新劣油案震驚全台。味全在混油案中被依《刑法》的沒收新制沒收不法所得3292萬餘元，但味全認為新制違反法不溯既往原則，因而聲請釋憲，憲法法庭於昨日（19日）開庭進行言詞辯論，辯論雙方「攻防戰」十分激烈。

▲味全聲請釋憲，憲法法庭19日進行言詞辯論。（圖／翻攝自YouTube／Judicial Yuan 司法院影音）

與頂新相關的混油案分為味全混油和頂新劣油，味全混油的部分，傳聞公司當時為了降低成本，向大統長基採購油品，導致大統長基摻有銅葉綠素的劣油得以趁機冒充橄欖油出售。消息曝光後，時任頂新集團董事長魏應充、總經理張教華等人都被檢調約談。

一審台北地方法院依詐欺、虛偽標記、違反食品衛生管理法等罪，判處魏應充4年有期徒刑；二審智慧財產法院則認為，味全使用大統長基生產的油品，魏應充雖然知情，但曾指示品質標準還是要符合CNS，因此改判決2年有期徒刑定讞。魏應充入監服刑500多天後，於2018年12月18日假釋出獄。

然而，2016年時味全因為混油一案，被依《刑法》的沒收新制沒收不法所得3292萬餘元。所謂的沒收新制是指2016年修正的沒收制度，於2016年7月1日開始施行，當時修法的目的，是想從經濟誘因上斷絕被告的犯罪動機，並將犯罪所得歸還應得者，實現社會公益。

味全認為，混油案發生在沒收新制施行之前，理應依照舊法處置，法官卻以新制進行裁決，顯然違反法不溯既往原則以及比例、罪刑法定原則，因此決定聲請釋憲。但憲法法庭昨日（19日）展開言詞辯論時，法務部認為，沒收新制是平衡措施而非刑罰，並未違反比例原則，也沒有溯往問題。

台大法律學院教授林鈺雄也以專家學者身分出席並表示，信賴保護原則適用的客體不包含犯罪所得，這部分不值得受憲法保障，況且沒收不屬於刑罰，新制並無違反比例原則、絕對禁止溯及原則，當然也沒有違憲的疑慮。

雙方在法庭上激烈辯論，而除了味全混油案之外，當天還有另外4案併案，依照規定，一切將在言詞辯論結束後3個月內進行宣判。