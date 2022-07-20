陌生男贊助隆乳費「哥怕妳自卑」　台中正妹被說胸前脂肪少氣炸

▲台中一名女網友被陌生男子私訊騷擾，圖非當事人。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者鄒鎮宇／台北報導

「我以為只有網美會遇到這種事」，台中一名女網友表示，有個追蹤她一段時間的陌生人，突然告知要每月花1萬元包養，還認為她胸前脂肪太少，要贊助隆乳等整形費用，讓她瞬間傻眼又生氣，「看他的個人介面都是風景照，還以為是正常人...結果又是噁男」。

該名女網友在網路論壇Dcard發文表示，有一名陌生人追蹤她一段時間，某日突然私訊她說，「妳的眼睛很好看，但我覺得妳的鼻子可以再挺一點」、「就我覺得妳的鼻子沒有很好看，還有咀嚼肌蠻明顯的，妳應該很愛吃吧哈哈哈好可愛」，瞬間讓她傻眼，覺得這名陌生男子「似乎毫無自覺這麼做很沒禮貌」。

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▲▼陌生男網友突然要贊助隆乳費。（圖／翻攝Dcard）



原PO直接回自己並不漂亮，也請男子不要關注她。沒想到，男子竟直接開口邀約吃飯，還說想贊助微整形的費用，最後更開出每月1萬元的包養費用，「跟我出去吃飯旅遊，買東西的錢也都是哥出」、「妳有想過隆乳嗎？現在都可以做得很逼真」，「我看妳的照片跟影片，覺得妳太瘦了，胸前都沒什麼脂肪，不會自卑嗎？」

原PO頓時感到無奈又反感，直言「不用，我沒有要跟你出去，你真的想要包養女生可以上網站，而不是在IG亂槍打鳥、騷擾女生」，但男子仍不屈不撓地說，「我沒有想要包養女生啊，看你漂亮想約你出門走走逛逛，講得好像我要幹嘛一樣」，「我是怕妳自卑才想贊助妳隆乳費啦，不然你現在這個大小我也很喜歡的」。

▲男子聲稱怕原PO自卑才願意出錢。（圖／翻攝Dcard）



原PO感嘆，她不想跟這名男子繼續對話，就已讀擺著到現在，也在思考要不要移除男子的追蹤，「後來他也死纏爛打了、傳了很多訊息，我都未讀了。看他的個人介面都是風景照 還以為是正常人…結果又是噁男」。

網友看完紛紛留言，「到底在哥什麼」、「你可以投稿直男行為研究社了，三小噁男行為」、「我遇過6萬陪唱歌，直接跟他說我會報警喔！就嚇跑了」、「還不快謝謝乾爹抖內」、「貼存簿給他，讓他匯30萬來，八成馬上逃跑。估計就是個沒錢，想騙炮的貨」、「你可以贊助他去掛急診，特別是精神科」、「都沒人要贊助我」、「哥，隆乳需要30萬，先匯10萬，看看你的誠意」、「宣導一下，網路互動沒有一定要回應的必要，看看狀況不對，從此不要回就是了」。

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