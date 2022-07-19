歐駐中大使稱「中國只有一個」　外交部：中共沒有一天統治過台灣

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

歐盟駐中國大使阿爾比尼亞納（Jorge Toledo Albiñana）接受專訪時表示，歐盟捍衛的不是台灣獨立，而是和平統一，歐盟相信中國只有一個。對此，外交部發言人歐江安19日表示，中華民國台灣是主權獨立國家，更是愛好和平、高度發展的成熟民主國家；我國與歐盟共享自由、民主、人權的共享價值。

9月新上任的阿爾比尼亞納（Jorge Toledo Albiñana）接受專訪時表示，歐盟與中國應該是戰略夥伴，「讓中國統治世界是必要的」，甚至在談及台海兩岸問題時指出，「歐盟捍衛的不是台灣獨立，而是和平統一，歐盟相信中國只有一個」。

對此，我外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，更是愛好和平、高度發展的成熟民主國家；我國與歐盟共享自由、民主、人權的共享價值；此外，台灣國際戰略地位重要，在全球供應鏈補給、第一島鏈抵抗威權政體擴張等，均扮演不可或缺的角色。

外交部強調，我國與中華人民共和國互不隸屬，我國國家主權不容矮化、侵犯或併吞，台灣的主權只屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。

外交部指出，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是長久的客觀事實，更是國際公認的現狀，中華人民共和國沒有一天統治過台灣，自然無權在國際間代表台灣；只有民選的台灣政府，才有資格在國際間代表台灣人民，我國政府將持續堅定捍衛領土主權完整與國家安全，維持台灣海峽的和平穩定。

外交部表示，台灣與歐盟共享民主、自由、人權及法治等核心價值，我國作為國際社會負責任的成員，將在雙邊關係既有深厚的基礎上，持續積極與歐盟等理念相近夥伴在多元領域緊密合作，加強互利互惠的實質夥伴友好關係，台灣是歐盟在印太地區可信賴的經貿、安全及價值夥伴，未來將繼續共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及自由、開放的印太地區。