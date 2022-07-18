桃園父子「為狗叫」聯手打死鄰居　地院裁定羈押禁見

記者楊熾興、林彥臣／桃園報導

桃園一對邱姓父子因為狗叫聲妨礙安寧的問題，打死飼主鄰居湯姓男子，18日晚間經檢方偵訊過後，桃園地院以有被告父子有勾串、逃亡之虞，且二人供詞尚有未和之處，裁定羈押禁見。

平鎮警分局平鎮派出所副所長林明信表示，湯姓男子因家中飼養米克斯犬，常遭住在斜對面的52歲邱姓男子檢舉犬隻吠叫妨害安寧，兩人因此長期有嫌隙，湯男17日酒後去找邱男理論，兩人一言不合大打出手，邱男隨手拿起放在一旁的鐵棍重擊湯男頭部。

▲桃園父子為了狗叫聲，聯手打死人。（圖／記者楊熾興翻攝）



78歲的邱男父親見狀，也拿著掃帚加入戰局，其他鄰居見3人扭打成一團趕緊報警，警方獲報到場，發現湯男頭部大量失血倒地不起，緊急叫救護車將他送醫急救，但經過搶救仍在當天16時許宣告不治。

桃園地院指出，故被告涉有殺人、重傷致死罪嫌犯嫌重大，且此等為最輕本刑10年以上之重罪，依趨吉避凶、脫免刑責之人性，有相當理由認被告有逃亡之虞。

地院指出，此外，被告與邱○道供述尚有未合，且2人為父子關係，並均為共同被告，可認被告有勾串之虞，故本件非予羈押禁，顯難以追訴、審判，應自111年7月18日起羈押2月，並禁止接見通信，如不服本裁定，得於收受裁定後5日內提起抗告。

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