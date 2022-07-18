路邊停車繳費單竟被「早開2小時」　真相逆轉...車主臉腫了





▲高雄車主控訴車停路邊停車格，竟被提前2小時開單，遭交通局打臉。（圖／翻攝自臉書社團爆怨公社）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名車主日前在網路控訴，自己晚上9點多把車停在三民區，但一看停車繳費單的開單時間，卻是顯示是晚上7點多，他怒批「這非常離譜，第一次遇到這樣的，感覺是惡意開單。」不過，該名車主說法遭到高雄市交通局打臉，並曝光照片顯示，該輛車確實於晚上7點多停放，強調並無提前2小時開單情事。

當事車主在FB「爆怨公社」曬出一張停車繳費單指出，不知道有沒有人跟他一樣情形，很離譜，晚上9點多停車，開單時間卻是晚上7點多，地點在高雄三民區，非常離譜，第一次遇到這樣的，感覺是惡意開單。

車主接著還說，有打電話去申訴，證實有問題，所以免單了。不過，對於民眾反映車輛停放被開錯單一事，交通局表示，經查該輛汽車確實於7月16日晚間7點19分停放於覺民路上，該路段委由廠商帝驊科技股份有限公司執行開單作業，由該廠商系統照片資料，並無提前2小時開單情事。

▲交通局曝照片打臉車主，確實於當日晚間7點19分停放於覺民路上。（圖／高市交通局提供）

事實上，高雄市路邊停車格收費時間為上午8點至晚間8點，交通局表示，為避免爭議，開單的PDA機會在當日晚間8點就鎖機，因此開單員在晚間8點後並無法開出收費停車單。另外，開單時，開單員也要明確拍下準確的停車格編號、車牌，也會顯示確切時間。

另據該公司客服表示，一開始跟車主說查明後再回覆他，請他暫時不要繳費，客服查明確定無誤後回覆，但車主並不接受且一再抱怨及質疑開單資料可作假，最後客服不堪其擾才說幫他繳掉單子，並非車主所說承認錯誤銷單。

針對車主烏龍爆料一事，交通局表示，後續將向法務人員及委外廠商研商討論是否進一步究責。