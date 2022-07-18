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一箭雙鵰！國衛院研發標靶免疫新藥　可同時殺癌、活化免疫

▲▼一箭雙鵰！國衛院研發標靶免疫新藥　可同時殺癌、活化免疫。（圖／記者嚴云岑攝）

▲國衛院研發一箭雙鵰癌症治療法。（圖／國衛院提供）

記者嚴云岑／台北報導

國衛院研究團隊運用激酶蛋白結構與活性最佳化的策略，成功開發具有高親和力、高度選擇性、低副作用的AXL與MERTK新穎雙重激酶抗癌小分子抑制劑BPR5K230，可雙重抑制AXL與MERTK過度表現，克服專一激酶抗癌藥物的抗藥性問題，並激活免疫反應打擊癌細胞。

癌症盤據國人十大死因之首40年，近年來標靶治療成了癌症新興療法，但癌細胞透過持續地基因突變產生抗藥性，並改變腫瘤微環境進而逃脫免疫系統監控，使用不同類型的標靶抗癌藥物雖可增強抗癌效應，協同及加成抗腫瘤與免疫調節效應。但因藥物相互作用改變常導致脫靶的副作用，還可能影響藥物吸收與代謝。

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國衛院新藥研發團隊運用國衛院生技藥研所專利保護之特有激酶特異性小分子合成化物資料庫和蛋白質晶體結構學的藥物設計產出化合物BPR5K230，可同時抑制AXL與MERTK激酶活性，減少腫瘤中的M2腫瘤相關巨噬細胞，並增加脾臟中的效應T細胞，並具有良好的口服吸收率與體外肝細胞微粒體穩定性。在EGFR突變人源非小細胞肺癌動物模型試驗中，BPR5K230與市售藥物Erlotinib合併使用可克服Erlotinib耐藥性。

▲▼一箭雙鵰！國衛院研發標靶免疫新藥　可同時殺癌、活化免疫。（圖／記者嚴云岑攝）

▲一箭雙鵰！國衛院研發標靶免疫新藥　可同時殺癌、活化免疫。（圖／記者嚴云岑攝）

國衛院生技與藥物研究所研究員顏婉菁表示，酪胺酸激酶是透過轉移三磷酸腺苷（ATP）上的磷酸至蛋白質上的酪胺酸殘基以傳遞訊號。在癌化與惡性進展過程中，因酪胺酸激酶的基因突變或擴大，導致酪胺酸激酶受體（RTK）的蛋白質磷酸化會異常活化，進而促使細胞持續存活、增殖、運動、代謝重整，以及躲過免疫系統的監控。

AXL-MERTK的酪胺酸激酶抑制劑（TKIs）乃是經由雙重抑制RTKs中的AXL與MERTK酪氨酸激酶，以降低腫瘤細胞存活和轉移能力，並促進免疫細胞對腫瘤的作用。

新穎AXL與MERTK小分子雙重酪胺酸激酶抑制劑為國內首見雙重激酶抗癌抑制劑新藥，目前國內學界和業界均無類似和MERTK與AXL小分子酪氨酸雙重激酶抗癌抑制劑的開發，本技術將能在癌症治療以及癌症免疫調控中有顯著的功效，將創新科學發現轉化為精準癌症療法，未來將積極與國內外大廠技術移轉連結，合作推動臨床試驗，進而帶動國內外生技新藥產業的成長及國際競爭力。

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