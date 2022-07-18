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挖出扁桃腺結石！她見「這輩子最衝擊一幕」狂嘔　網驚：挖礦大師

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO覺得喉嚨一直有異物感。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

你也覺得喉嚨怪怪的嗎？一名女網友表示，每次到了冬天都覺得喉嚨有異物感，偶爾會吐出一小顆結石，後來發現是扁桃腺在作怪，近日她決定將其全數清除，沒想到竟看到衝擊一幕，聞到味道更是當場作嘔。不少網友看到後，表示「光看螢幕都覺得聞到臭味了」。

原PO在「Dcard」發文表示，每年入冬都會覺得扁桃腺腫腫痛痛的，只要有異物感就知道是扁桃腺結石，之前都會用咳嗽的方式吐出來，但還是沒辦法根除這個問題。男友第一次看到她吐出結石的時候，還露出驚訝又惶恐的表情，於是她爬了許多文章，看看清除的方法。

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近日原PO又覺得喉嚨有異物感，拿手電筒往嘴巴裡一照，果然又發現結石，於是展開清除行動，「我也拿出棉花棒把白頭旁邊的肉稍微翻開，那大概是我這一輩子最衝擊的畫面」，扁桃腺裡面竟藏著整排的結石，於是她用棉花棒將其一個個挖出來。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO挖出多顆扁桃腺結石。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也曬出成果照，看到總共清出了數10顆結石，但她表示因為太臭了，拍完照片後就直接毀屍滅跡，也說其實因為經常發炎、感冒加上結石嚴重，曾有過切除扁桃腺的念頭，不過還需要多一點勇氣，同時提醒不要輕易嘗試自己擠扁桃腺結石，否則可能導致發炎或流血。

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛表示「看完覺得我的喉嚨開始卡卡的」、「挖礦大師」、「比粉刺還刺激」、「好厲害！！我也有結石，但是沒看過這麼多的」、「有嚴重口臭的話，男友也太偉大了吧」、「難怪我阿嬤以前常常說有結石要弄出來，原來是真的」、「隔著螢幕聞到味道了」。

本站曾報導《口臭熏到男友不想親！她一張嘴…醫挖出「夾心白巧克力」噁翻》，高雄長庚醫院耳鼻喉部鼻科主任羅盛典就提醒，有扁桃腺結石的患者經常會覺得喉嚨卡卡或是搔癢的症狀，早上刷完牙也會覺得有口臭，但經常找不到原因。若是早上睡醒發現有咳出一顆小小黃黃、易碎的臭顆粒，就要留意可能是「扁桃腺結石」。

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