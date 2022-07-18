趴女信徒背上摸乳「靈療」抖不停　神棍猥褻6女下場出爐



▲童明清在新竹開設「無極直轄全真堂」，以除煞、靈療為由，對宮廟內師姐、女員工等人撫胸、摸下體，10年來有6女子遭到猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹「無極直轄全真堂」堂主童明清平時形象嚴肅，私下卻以「胸部有黑影」、「心臟不好」、「有煞氣」急需除煞、靈療為由，從2007年起10年間，頻頻對宮廟內的師姐、女員工等人上下其手，還誆稱要訓乩，把手放在師姐胸部上不斷抖動，經被害人報警，法官依強制猥褻罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬，其他不得易科罰金的部分，合併執行3年徒刑，全案還可上訴。

據了解，童明清曾任國小老師多年，傳出性騷擾女學生後離開教職，開始專心經營宮廟，他自稱奉神明懿旨濟世救人，擁有眾多信徒護持，卻爆出藉「神佛說」控制信徒聽令，猥褻多名女信徒的罪行。

判決書指出，宮廟內一位師姐因身體不舒服，男友帶她找童男靈療，童男先用手指點她的頭頂、額頭等處做出靈療的樣子，期間卻穿插抓她胸部、按壓她下體，再趁她不知所措時坐到她的後方，用下體緊貼她的屁股，以環抱姿勢若無其事的繼續「靈療」，讓她感覺「碰到屁股的異物有發熱」，相當不舒服。

童男又稱堂內一女員工心臟不好，要替她靈療，摸胸猥褻得逞，再利用女員工的孝心，說她無功無德，必須替上天辦事才能替重病的父親延壽，把她叫到佛堂猥褻。

另一位女員工也指控，童男曾說她身上有煞氣，不馬上處理就沒救了，叫她脫下內衣，用碗公幫她刮背，又曾對她說「煞氣在胸部」藉此摸胸，有天見她咳嗽，把她叫到男襌房，稱「煞氣在後背上」，從背後抱住她，把手放在她胸部上，整個人趴在她身上不斷抖動，又對她說「煞氣在下體」，掰開她大腿摸下體。

此外，童男還被其他師姐指控，童男在堂主休息室內，說她「胸部有黑影」，把手伸進她內衣裡「靈療」，童男也對女義工說，神明指示要幫她「訓乩」，把手指4指放在她的胸下圍，大拇指壓胸，左右抖動不停，猥褻得逞。甚至有被害人指控，即便在佛堂神像面前，現場共有3位師姐，童男也要她們都閉上眼睛，先假裝摸頭「灌氣」，再用手摸腰摸胸，讓她嚇到不敢睜開眼睛。

童男從2007年起至2017年間，共對6名女子猥褻，後來被害人互相關心，發現彼此有相同的遭遇，因不希望有他人受害，決定站出來報警。

全案審理時，童男辯稱，這些指控都是子虛烏有，他從來不曾幫人靈療、訓乩、除煞，她們都是來要錢的，事發後引發一堆信徒來退款，讓他損失5000萬元。童男律師也表示，童男罹患帕金森氏症多年，行動不便，不可能做出這些猥褻行為。

不過法官認為，童男的病情經定期就診，並非不能做出以手觸摸他人胸部等簡單動作，童男犯後不知悔改，還對6位被害人加以詆毀，考量他收入來自信眾捐款，已婚，育有3名子女等家庭經濟狀況，依強制猥褻罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬，其他不得易科罰金的部分，合併執行3年徒刑，全案還可上訴。