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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他轟林佳龍消費恩恩案被罵到關臉書　網再瘋傳基進黨「內部對話」

▲▼新北市提名人林佳龍出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨新北市市長參選人林佳龍。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨新北市市長參選人林佳龍17日受訪時表示，若當選第一件想做的事情就是公布童恩恩案所有資料，引來台灣基進三民區市議員參選人張博洋批評，「把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」。由於基進黨過去一向被視為泛綠陣營，此舉隨即引爆支持者不滿情緒。張博洋當晚除了刪文道歉，18日一早更關閉該臉書，但一張疑似內部對話的截圖又再度引發討論。

根據內容，張博洋表示自己正在發文，抱歉造成夥伴困擾，但「我不會對林佳龍道歉」，而是將問題講清楚，並稱「我還是要說，當選就公佈真相，這句真的很噁心」，有幹部則表示，「粉絲容易受傷很正常，可能以後民進黨的事要等自爆了再談，也較有正當性」，而目前基進黨並未對該對話回應。

▲▼疑似基進黨內部對話內容流出。（圖／翻攝臉書）

▲疑似基進黨內部對話內容流出。（圖／翻攝臉書）

張博洋17日先在臉書發文表示，疫情造成不幸，大家都很難過，政府疏失造成嬰兒死亡，事後卸責推諉，大家也都很憤，「但把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，更強調這篇不是在講侯友宜也不是在講柯文哲。

文章一出，網友紛紛開砲，張博洋深夜則在臉書說明原意，並向恩恩爸、恩恩媽致歉，「我絕對支持公開真相，林佳龍若當選，本來就要回應民意。但讓我感慨的是，即便是民主社會了，我們還是得把人民的生命傷痛，當成提升競選支持度的一種承諾講給媒體聽。為了對抗威權政治，我們只能用一句短短的『我當選後第一個公布真相』來同理傷痛？真相公布後，整個人生劇變的傷痛真的就能就此止住？萬一，我說萬一，我絕對不希望，但我不禁自問，如果林佳龍沒有當選呢？」

基進黨也發出聲明，「很抱歉，我們會加強對幹部的訓練。我們鼓勵內部多元開放的討論，但在凝聚共識前，對於公眾議題，應更審慎發言。擅自猜測恩恩父母的心思和意向，我們在此致上最深的歉意，對不起。恩恩案真相的公開和究責，是大家共同的期望，台灣基進亦將全力促成這個目標早日實現。」

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