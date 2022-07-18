國安基金逆轉勝　台積電股價暴衝！小白大套房有解？

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台北股市本周在國安基金進場，台積電法說展望大好利多激勵下，週線大漲!究竟能反彈多高呢?《雲端最有錢》邀請到億元教授鄭廳宜、資深財經媒體人阮慕驊、多空轉折大師董鍾祥，一起來給觀眾最有利的局勢分析與最實際的投資策略。

美國本週公布CPI、PPI，數據雙雙差於預期，使得市場憂心通膨危機加大，聯準會月底升息四碼的恐慌再起，加上美國銀行摩根大通、摩根士丹利財報表現不佳，利多頻傳下，美股並無出現大跌，這是有利空鈍化的情況出現嗎?

台積電第2季淨利達到2,370億元，高於市場預期平均值，單季毛利率衝上59.1%，也創歷史新高；展望第3季，預期季營收可望達198億至206億美元；以中間值202億美元計，將季增約11%，優於市場預期，台積電先進製程將扮演業績成長動力，股價就此一路向上了嗎？

台股今年外資賣超近兆元，期間融資餘額降至新台幣2000億元以下，維持率降至140%以下，大盤本益比11倍至近年低點，但通膨、升息、經濟衰退等多重利空陸續反映，眾多因素下，萬四是底部嗎？現階段可逢低進場布局？更多精采內容請鎖定07月18日的《雲端最有錢》。