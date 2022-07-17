吳沛憶、林立青、無家者聯手　清洗西門彩虹地景拚找回人潮商機

▲台北市小英之友會與芒草心協會為表達對西門商圈的支持，16日邀請工人作家林立青與北市無家者們組成的「友洗社創」協助清洗彩虹地景。（圖／小英之友會）



記者陶本和／台北報導

台北市小英之友會與芒草心協會為表達對西門商圈的支持，16日邀請工人作家林立青與北市無家者們組成的「友洗社創」協助清洗彩虹地景，象徵西門商圈在後疫情時代的復甦與重生。台北市議員吳沛憶表示，現在北市、全台灣的商圈都需要振興，現在中央有「國旅補助」，帶動國內旅客的消費，但更重要的是未來國際觀光能夠恢復，讓西門的人潮商機回到疫情前。

小英之友會顧問團總團長王光祥、台北市議員吳沛憶、社團法人台北市西門徒步區街區發展促進會理事長劉金龍也大力支持本活動。更邀來知名作家陳雪及楊双子擔任活動的特別來賓。臺灣街頭藝術文化發展協會也將帶來精彩演出。

在疫情衝擊下，西門町人潮、商機受到衝擊，空店面來到歷史新高的23.1%，熱鬧的西門町一度陷入寂寥，但西門6號出口旁的彩虹地景卻始終保有熱鬧與活力。

台北市小英之友會總會長陳茂仁表示，彩虹地景已經是西門町的象徵，清洗彩虹，讓彩虹煥然一新，除了代表後疫情時代，西門商圈一定能振興再生外，同時認為本次活動能夠結合無家者的共同努力，極富公益色彩。這是台北市小英之友會獻給西門商圈的祝福，對於公益力量的挹注盡一份心力，也是對台北市的未來發展充滿期待。

芒草心協會的李盈姿秘書長則說，協會長期關注無家者議題，陪伴協助許多夥伴。今天來協助的團隊「友洗社創」，是由作家林立青在創辦，許多工作夥伴都是無家者，參與清洗除了是養成一技之長，也是讓無家者能與社區共好。

台北市議員吳沛憶表示，這兩年來的疫情是在地團體互相支持，因此於在地團體的支持下，邀請「友洗社創」清洗彩虹地景，不只西門，現在北市、全台灣的商圈都需要振興，現在中央有「國旅補助」，帶動國內旅客的消費，但更重要的是未來國際觀光能夠恢復，讓西門的人潮商機回到疫情前。

另外，現場也邀請到兩位特別來賓，長期關注性別平權的兩位作家陳雪與楊双子會一同來見證嶄新的彩虹地景，台灣街頭藝術文化發展協會也帶來「口罩舞」演出。

▼台北市小英之友會與芒草心協會為表達對西門商圈的支持，16日邀請工人作家林立青與北市無家者們組成的「友洗社創」協助清洗彩虹地景。（圖／小英之友會）

