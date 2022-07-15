永慶房屋廣告揭露：黑心仲介聯手投機客　炒出台灣高房價

▲永慶房屋新廣告，揭發黑心房仲以較貴成交行情誘導消費者高價買房的真實慘案。

圖、文／永慶房屋提供

永慶房屋新廣告「真房價保證~小夫妻買房篇」，改編自真實案例，敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介聯手投機客，以過高的行情資訊欺騙消費者。永慶推出新廣告為的就是提醒消費者買賣房當心遭黑心仲介聯手投機客，短期低買高賣造成損失！並再次重申：永慶房屋誠實不炒房，提供業界唯一的「真房價保證」，承諾提供完整成交行情，若未落實將賠償買方最高400萬元、賠償賣方最高4倍服務費。

黑心仲介配合投機客成炒高房價元凶 永慶誠實服務拒絕讓台灣成為炒房之島

據財政部統計，2021年課徵45%房地合一稅的短期交易件數高達19,188件，課徵稅金近50億元；以45%稅率回推，獲利總金額高達109億元！其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受金錢損失，房價也因此越炒越高！

永慶房屋總經理吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，仲介就是源頭，是那第一隻蝴蝶，黑心仲介就是炒高房價的元凶！因此，永慶拍攝廣告揭發黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的手法，提醒消費者有買賣屋需求時，千萬要提防黑心仲介！

永慶廣告提醒消費者小心黑心仲介聯手投機客 同業卻要求停播！

事實上，這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習！2020年永慶廣告「真房價保證~退休老伯伯賣屋」，就改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客以短期內低買高賣賺差價。這次的新廣告揭露黑心仲介隱瞞投機客前幾個月才以600萬元購入房屋，更以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，以900多萬元高價購入，讓投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！

原意為提醒消費者注意的廣告，在播出後卻引起部分同業反彈，要求永慶房屋將廣告下架！吳良治總經理表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，目的希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心。然而黑心仲介聯手投機客炒房的手法曝光後，讓消費者更加警覺，也就斬斷了黑心仲介的「錢途」！

▲永慶房屋堅持「先誠實，再成交」，年年推出透明的服務和保證，今年更首創「一年內成交再上市地圖」。

永慶房屋誠實房仲 避免消費者以不合理價格買賣屋

孫慶餘董事長在成立永慶房屋時，就堅持「先誠實，再成交」的精神，年年推出透明的服務和保證，成為業界唯一提供房屋買賣全保證的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。今年更首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房。

吳良治總經理補充，影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化房仲給的交易資訊都已經不容易了，更別說要自行查詢實價登錄，因此多數消費者都需要仲介人員說明行情，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！孫慶餘董事長多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。也因為提供消費者透明的資訊，連續獲得「台灣服務業大評鑑」10連霸的殊榮！未來也將持續為保障消費者權利，並帶動產業提升而努力。

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