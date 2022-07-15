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臉書Google強制付費給媒體「獨缺台灣」　學者：政府不能袖手旁觀

▲▼臉書改名Meta。（圖／達志影像／美聯社）

▲臉書與谷歌付費給近20個國家媒體，卻獨缺台灣，學者呼籲總統要表態支持，政府不能袖手旁觀。（圖／達志影像／美聯社）

記者許敏溶／台北報導

繼去年澳洲啟動對數位巨擘臉書（facebook，現改為Meta）與谷歌（Google）新聞強制分潤政策，今年6月法國也透過法律壓力讓上述兩大平台低頭補償媒體，學者今（15日）指出，兩大平台已在全球近20國家、付費給一千多家媒體，其中澳洲媒體一年就拿到40億台幣，卻獨缺台灣，印度因啟動三次反壟斷調查而讓平台付費，呼籲台灣政府主管機關的政策跟思維要跟上，不能視若無睹，完全交給市場機制，總統蔡英文更應該出面表態支持平台要付費。

繼去年澳洲啟動對數位巨擘臉書與谷歌新聞強制分潤政策，今年6月法國也透過法律壓力讓上述兩大平台低頭補償媒體，但目前台灣遲遲沒有任何動作，包括台大新聞研究所教授林照真、政大法律系特聘教授王立達、成功大學法律系副教授許曉芬、中正大學傳播學系教授羅世宏，今天透過「推動台灣媒體議價相關立法」線上記者會，提出建議與分析。

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▲Google。（圖／Google提供）

▲臉書與谷歌付費給近20個國家媒體，卻獨缺台灣。（圖／Google提供）

面對各國陸續和兩大平台談判並取得付費，羅世宏指出，新聞業本身應該集體發聲與行動談判，要求付費平台付費，雖然兩大平台目前在台灣都沒有付費取得新聞授權，但在全球已有接近20個國家、付費給多達1千多家新聞媒體，其中澳洲拿到最多，1年拿到超過40億元台幣，法國一年也拿到超過18億元台幣，另FB news 一年付給《紐約時報》2千萬美元，《華郵》也有1500萬美元。

羅世宏強調，新聞業危機是民主危機，也是國安危機，台灣新聞業生病，也且生病很久，廣告被數位平台壟斷，處於慢性死亡狀況，原因是政府長期不重視，造成慢性死亡，而政府有責任也必須長期推動支持新聞發展的政策，所以主管機關的政策跟思維要跟上，不能視若無睹，更不能完全交給市場。

▲▼臉書Google強制付費給媒體「獨缺台灣」，學者認為政府不能袖手旁觀。（圖／林照真提供）

▲臉書Google強制付費給媒體「獨缺台灣」，學者認為政府不能袖手旁觀。（圖／林照真提供）

政治大學法律系特聘教授王立達表示，依照現在《著作權法》，目前平台不給錢給媒體沒有違法，公平會進來調查也沒用，現在公平會可介入調查的是，平台在網路廣告抽成很多，以及廣告資料不透明，相關包括立法、跟平台議價等工作，找不到一個部會可以涵蓋全部，所以應該由行政院出面負責並進行協調分工，讓各部會分進合擊進行相關工作。

台大新聞研究所教授林照真指出，原本相關單位說6月會有調查報告出來，但在政委郭耀煌離職後，目前則是跳票，原本要成立的數位發展部，不知道何時成立，看不到哪一個單位負責，希望行政院長蘇貞昌要表態，而之前法國總統馬克宏也曾清楚表達，平台應該付費給媒體，希望總統蔡英文也能出面關心媒體，清楚表達平台要付費給媒體的立場。

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