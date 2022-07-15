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近日百萬觀看的嘻哈歌曲！原來是這「品牌」全新推出　掌握自己的學習節奏

▲近來，這首全新饒舌新曲和MV，在網路上成為熱議話題，引起網友們共鳴。（圖／擷取自影片、巨匠教育官網）

生活中心／綜合報導

近日，有一首饒舌新曲吸引百萬人觀看，歌詞借用鄉民話，翻玩出絕妙的諧音和韻腳，訴說像是用貫穿MV的「Learn(學習)」概念，還有以「Learn清自己」、「打開Learn督二脈」，獨特的節奏旋律與分鏡張力十足的MV質感，就連以毒雞湯聞名的「聞氫哥」都留言轉發，甚至還被知名網紅「魚乾」與「小熱唱」挑戰改編翻唱；其中，小熱唱於片中大談學習語言的心路歷程，利用歌詞分享過往使用諧音「山東饅頭」系列硬背「sentimental」等英文單字，網友大嘆「沒想到英文老師可以打這麼長的單字想到那麼多諧音」，讓平常不聽饒舌音樂的網友也一秒入坑！

▲《學習，就該有自己的節奏》掀起改詞翻唱潮，「小熱唱」利用歌詞分享加入自己過往的學習經驗改編。（小熱唱翻唱影片截圖）

這首引起網路討論的新曲，原來是教育界龍頭「巨匠教育」超跨界與嘻哈DJ攜手合作，而這名DJ也大有來頭，他就是去年在台灣嘻哈選秀節目闖進年度七強，同時有著「嘻哈界名師」封號的韓森a.k.a.韓老師！巨匠教育攜手韓老師，透過影片帶出年輕人在現實生活中，面對制式的學習與一層不變的工作模式時常感到茫然，讓網友直呼「滿意外的，讓我對巨匠教育Respect了起來」、「影片中最觸動我心的是『你不想贏就不會被影響』！」、「很多時候壓力不是來自課業或工作，而是這些被比較的話」，也有網友神回覆：「難怪有些比較邊緣的同學都很會讀書，是因為比較不會被影響？」紛紛憶起過往的求學回憶。

▲知名媒體「Dcard」透過《學習，就該有自己的節奏》MV中，網友翻玩出許多創意歌詞以及說出顛覆「巨匠教育」的印象。（圖／擷取自Dcard網站）

一直走在前鋒的巨匠教育，此次影片鼓勵年輕人「學習，就該有自己的節奏」，引起許多新世代的共鳴及討論。這幾年無論是辦公室應用、程式、設計相關的電腦課程，或是美、日、西、韓、法文等第二外語的課程，都會依據學員的程度進行能力分班，更致力於配合每個學員熟悉的上課模式。

巨匠教育領先同業推出「OMO（Online-Merge-Offline，線上融合線下的混合式教學）」，讓學員能把握生活零碎時間，隨時隨地精進自我，只要點開螢幕就能走進「教室」，充分規劃自己的學習時間，想在忙碌之餘節省通勤時間，就可以選擇「線上課程」；認為「實體課程」更有沉浸式效果，則可與線上自由彈性搭配，創造出屬於自己的學習節奏，多元精選課程也能滿足各種職能的即時需求！

▲講求個人自由的世代，也別忘了找到屬於自己的「節奏」！

隨著時代潮流變遷，科技的進步與新世代的思想方式大不同，「學習，就該有自己的節奏」源自於為學習而學習的迷思，這也是現今年輕人的現況與處境，影片鼓勵大家忘掉刻意學習的心態，回歸學習的本能，傾聽自己的聲音，一同打造個人化學習節奏，用你喜歡的方式，做喜歡的事，而巨匠教育也會是你學習道路上的掌握自己節奏的好夥伴！

讓我們一起來聽聽這百萬嘻哈神曲《巨匠教育 | 學習就該有自己的節奏》

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