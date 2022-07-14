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社會 社會焦點 保障人權

林口交流道吵不停！林佳龍稱侯感謝他　侯友宜：人之常情

▲▼ 0714侯友宜 。（圖／消防局提供）

▲新北市長侯友宜14日於泰山參加全民防衛動員暨災害防救(民安8號)演習，回應林佳龍 。（圖／消防局提供）

記者戴上容／新北報導

選戰開打，民進黨新北市長參選人林佳龍與新北市府，為了「林口交流道」議題爭論不休，新北市發言人張愛晶批評林佳龍任職交通部前部長時，跳過林口，而替桃園規畫高速公路匝道；林佳龍回應，新北市不要船過水無痕，希望跟友宜的友誼不要因選舉而扭曲，侯友宜下午則回應，就事論事，把事情原委向大家報告，他與林的關係不會改變的。

林佳龍下午前往日本台灣交流協會弔唁前日本首相安倍晉三，他在會後受訪時表示，政治是一時的、建設是永續的，有關國道一號林口交流道增設匝道的議題，今天聽到新北市政府的談話，他感到既驚訝又難過，因為侯友宜過去也曾經感謝過他，「難道那些感謝都不算是感謝嗎？」

林佳龍指出，林口交流道有那麼多人見證，這是一個幾乎不可能的工程，南出、北入的砸道10幾年來沒有辦法解決，林口交流道牽涉到新北市及桃園市，兩地之間怎麼樣找路、找地，更要有錢來做這些建設，這些過程都歷歷在目，希望過去大家這些好的友誼，不要因為選舉而被扭曲，他也相信建設是不分黨派，所以自己主動出面，而且林口交流道涉及到3大問題，「我覺得我難過的是，這種選舉是一時的，我跟友宜市長的友誼，不要因為這個選舉而被扭曲」。

新北市長侯友宜今天下午1時許於泰山參加全民防衛動員暨災害防救(民安8號)演習時表示，「我們都是人民的公僕，人民所要的我們把事情做好，這是我們應盡的責任，在過程當中，我們對中央所有的長官我們都是感謝，這也是人之常情應有的態度。」

面對林佳龍說看到新北市府的回應談話感到很難過，希望不要為選舉傷害彼此的友誼。侯友宜也回應，「我們就事論事，把事情的原委來跟大家做一個報告，我們的關係都不會改變的。」

▲▼0714演習。（圖／消防局提供）

▲侯友宜今天下午1時許於泰山參加全民防衛動員暨災害防救(民安8號)演習（圖／消防局提供）

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