　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜鬆口談連任　「新北市我會繼續承擔」

▲▼新北市長侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜 。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／新北報導

九合一選戰進入倒數，面對民進黨新北市長人選確定由無任所大使林佳龍參選，國民黨籍現任市長侯友宜13日接受資深媒體人李四端專訪時鬆口，「新北市我會繼續承擔，好好準備市政工作就是做好連任之路。」

年底九合一選戰在即，林佳龍正式接受民進黨中央徵召，而侯友宜是否爭取連任，抑或角逐2024總統大位，其動向備受關注。侯友宜今於MOMO TV《大雲時堂》表示，「盡心盡力努力做好現在的角色，做好是應盡的責任，接受選民的看待與批判。」

侯友宜感謝市民的理解與支持，讓他有改變勇氣，也規劃新北市至2030年都市願景，「我沒有選票考量，我來做改變，不然怎麼形成大台北的崛起，成為國際大首都呢？繼續4年，努力承擔責任，讓新北市更好，這些都需要時間來實現願景。」他說，對新北市有很深的感情，超過40年的公職奉獻與新北市非常熟悉，不只感情的連結，也知道未來的方向，所以準備好市政工作，就是做好連任之路，「新北市我會繼續承擔，延續工作的人就必須接受市民的檢驗」。

▲▼侯友宜接受專訪。（圖／MOMOTV《大雲時堂》提供）

▲▼侯友宜接受專訪。（圖／MOMOTV《大雲時堂》提供）

▲▼侯友宜接受專訪。（圖／MOMOTV《大雲時堂》提供）

▲侯友宜接受專訪。（圖／MOMOTV《大雲時堂》提供）

李四端問，難道這樣的規劃，非由侯友宜來做，不能換駕駛人嗎？侯友宜則回應，「我會繼續承擔，努力的做把事情做好。」

對於與對手林佳龍的差別，侯友宜強調，他不太喜歡講政治，因為國家需要的是扛起責任的人，為這塊土地打拼的人，但也表示，「不管黨派，選舉是一個過程，就算不是我自己，我也樂觀其成，但希望承接者能夠延續我這4年打下的基礎，這是為了新北市民。」

過去侯友宜因疫情關係避談九合一大選，引來各界質疑有一直攻大位，不過隨著民進黨佈局定案，侯友宜12日受訪時就曾表態，有關競選連任與否，會尊重中央相關規定，同時也會全力配合。

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
罕見遶境出現「比基尼」陣頭！　台南6正妹辣翻
北市爆今年「首例漢他病毒」　40歲女疑吸入性感染
快訊／陳時中空戰團隊成形　背後「焦糖哥哥」操刀
劉德華新片「拍槍戰戲」出意外！金像獎影帝倒地不起
5歲確診童「痛到敲頭」腦瘤不治　家境辛苦...懷孕母親心痛送
快訊／侯友宜鬆口談連任　「新北市我會繼續承擔」
國道「囂張姐」另一視角！警封閉車道狂揮紅旗...她一陣風衝過
輪胎行逆子醫院筆錄完直解送地檢署　涉3重罪聲請羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

輔選林智堅太累？　鄭文燦眼睛竟出現「黑輪」

國安基金緊急進場有政治考量？林奕華質疑：莫非因民進黨今提名「龍中配」

快訊／陳時中空戰團隊成形　背後竟有「焦糖哥哥」操刀

金門烈嶼駐軍槍殺20名越南難民　監院促請法務部研擬非常上訴

侯友宜鬆口談連任　「新北市我會繼續承擔」

轟陳時中「自由業」說　蔣萬安：領納稅錢卻羞辱政務官的責任心

趙少康喊話台大　林智堅論文審查會議「全程開直播」

韓流曾橫掃三山！美濃宮廟卻傳「變天挺邁」　他直言是崩盤前兆

控柯文哲「花最多錢市長」　蔣萬安：我上任一定發敬老金

「許多相信柯文哲屁話的人都後悔」　顏若芳：現在更要挺陳時中

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

輔選林智堅太累？　鄭文燦眼睛竟出現「黑輪」

國安基金緊急進場有政治考量？林奕華質疑：莫非因民進黨今提名「龍中配」

快訊／陳時中空戰團隊成形　背後竟有「焦糖哥哥」操刀

金門烈嶼駐軍槍殺20名越南難民　監院促請法務部研擬非常上訴

侯友宜鬆口談連任　「新北市我會繼續承擔」

轟陳時中「自由業」說　蔣萬安：領納稅錢卻羞辱政務官的責任心

趙少康喊話台大　林智堅論文審查會議「全程開直播」

韓流曾橫掃三山！美濃宮廟卻傳「變天挺邁」　他直言是崩盤前兆

控柯文哲「花最多錢市長」　蔣萬安：我上任一定發敬老金

「許多相信柯文哲屁話的人都後悔」　顏若芳：現在更要挺陳時中

南方雲系「今晚挾雨彈殺到」這3區迎雨！午後更猛雷陣雨開轟

「爸爸你去哪裡了，到底！」小姊妹花哭成淚人兒　警聽這句話笑了

急著回家吃飯法鬥「堅定背影」等出發　飼主笑翻：不是那台車

台南、日本山口縣相約締盟延續安倍信念　黃偉哲：建立緊密友誼

輔選林智堅太累？　鄭文燦眼睛竟出現「黑輪」

亞洲輸美貨櫃量6月創高！運費維持高檔　日媒曝「1警訊」

女星驚遇車禍...當場輾爛受害者！　賠償金僅200元原因曝光

國安基金緊急進場有政治考量？林奕華質疑：莫非因民進黨今提名「龍中配」

東亞盃20日戰老冤家中國　中華女足教頭顏士凱非常期待

林俊易三局逆轉勝世界23位泰國小將　闖進新加坡賽男單16強

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

政治熱門新聞

復航空難唯一倖存空姐　宣布參選議員

柯文哲怒了！狂嗆李永得「懶惰」

逃過空難被當女鬼！復航空姐黃敬雅現身市場

快訊／「不捨之心油然而生」　陳時中出戰北市長：台北值得更好

快訊／新黨衝國民黨砸雞蛋　蛋被員警秒速「列管」氣炸爆推擠

陳時中首位「美女牌」幕僚出爐！　「小英女孩」林聿禪入陣

快訊／國民黨拍板提名賴峰偉競選連任　陳雙全怒退黨

ET民調／侯友宜領先林佳龍25.3%　2成3民進黨支持者挺連任

快訊／首都市政也要指揮官！蔡英文正式徵召陳時中

林智堅身陷論文抄襲疑雲　林濁水聽完「台大教授對話」嚇壞

1人拿1200元！北市確定發重陽敬老金

日本為何速發簽證給賴清德？　專家揭「三個宣示」

動員今衝國民黨抗議　新黨：再見，朱立倫！

陳時中稱自由業　她酸：是政治劈腿男

更多熱門

相關新聞

蔣萬安轟陳時中：羞辱政務官的責任心

蔣萬安轟陳時中：羞辱政務官的責任心

民進黨準台北市長參選人陳時中面對「落跑」質疑，說出政務官體系是自由業，隨時可以走而挨批，12日則改口是指在擔任牙醫時是自由業。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安13日批評，陳時中領納稅人的錢，卻認為自己是自由業，這完全羞辱政務官責任心、玷汙神聖防疫工作。

直擊／昔「競爭對手」　林佳龍、陳時中雙手「扲牢牢」

直擊／昔「競爭對手」　林佳龍、陳時中雙手「扲牢牢」

不熟新北？林佳龍參選起手式　開嗆侯友宜來做政策考試

不熟新北？林佳龍參選起手式　開嗆侯友宜來做政策考試

反擊柯文哲　陳時中：選舉不是比「別人多爛」而是「如何更好」

反擊柯文哲　陳時中：選舉不是比「別人多爛」而是「如何更好」

快訊／被侯友宜、國民黨狂酸　林佳龍：對手高規格對待很看得起我

快訊／被侯友宜、國民黨狂酸　林佳龍：對手高規格對待很看得起我

關鍵字：

侯友宜林佳龍新北市

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

殭屍出沒九份！老戲院一幕讚爆：有陰風

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

超商買鮮奶「他1舉動」GG了　網傻：真的不知道

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！駭客天才發話了

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面