侯友宜鬆口談連任　「新北市我會繼續承擔」

▲新北市長侯友宜 。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／新北報導

九合一選戰進入倒數，面對民進黨新北市長人選確定由無任所大使林佳龍參選，國民黨籍現任市長侯友宜13日接受資深媒體人李四端專訪時鬆口，「新北市我會繼續承擔，好好準備市政工作就是做好連任之路。」

年底九合一選戰在即，林佳龍正式接受民進黨中央徵召，而侯友宜是否爭取連任，抑或角逐2024總統大位，其動向備受關注。侯友宜今於MOMO TV《大雲時堂》表示，「盡心盡力努力做好現在的角色，做好是應盡的責任，接受選民的看待與批判。」

侯友宜感謝市民的理解與支持，讓他有改變勇氣，也規劃新北市至2030年都市願景，「我沒有選票考量，我來做改變，不然怎麼形成大台北的崛起，成為國際大首都呢？繼續4年，努力承擔責任，讓新北市更好，這些都需要時間來實現願景。」他說，對新北市有很深的感情，超過40年的公職奉獻與新北市非常熟悉，不只感情的連結，也知道未來的方向，所以準備好市政工作，就是做好連任之路，「新北市我會繼續承擔，延續工作的人就必須接受市民的檢驗」。

▲侯友宜接受專訪。（圖／MOMOTV《大雲時堂》提供）

李四端問，難道這樣的規劃，非由侯友宜來做，不能換駕駛人嗎？侯友宜則回應，「我會繼續承擔，努力的做把事情做好。」

對於與對手林佳龍的差別，侯友宜強調，他不太喜歡講政治，因為國家需要的是扛起責任的人，為這塊土地打拼的人，但也表示，「不管黨派，選舉是一個過程，就算不是我自己，我也樂觀其成，但希望承接者能夠延續我這4年打下的基礎，這是為了新北市民。」

過去侯友宜因疫情關係避談九合一大選，引來各界質疑有一直攻大位，不過隨著民進黨佈局定案，侯友宜12日受訪時就曾表態，有關競選連任與否，會尊重中央相關規定，同時也會全力配合。