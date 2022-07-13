威力僅次魚虎！日月潭「紅魔鬼」現身　大學生：有食人魚？

▲紅魔鬼魚是日月潭中威脅性僅次於魚虎的外來種。（圖／「日月潭水上休閒船屋」臉書粉專提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭頭號外來種魚虎近2年廣受矚目，但過去威脅「總統魚」生存的紅魔鬼魚，存在時間其實更久，今天傳出有大學生赴伊達邵碼頭出遊時，手中的麵包不慎掉落潭中，立刻被一群色彩斑斕、蜂擁而至的紅魔鬼魚搶食一空，讓學生們驚呼：「日月潭也有食人魚？嚇死人！」

根據中研院生物多樣性研究中心的台灣魚類資料庫，學名厚唇雙冠麗魚的紅魔鬼魚屬慈鯛科，棲息於純淡水，無毒性；對環境的適應性很強，能耐汙染、低溶氧及混濁水，繁殖能力強、生長快速，並屬雜食性，主要以小魚與大型無脊椎動物為獵食目標。

因具觀賞價值，紅魔鬼魚多年前被引進台灣，成魚體可長至20多公分，嗜吃魚卵、潭蝦；千禧年前後，日月潭因為民眾放生而開始出現，且數量越來越龐大，進而危害日月潭總統魚、奇力魚等原生種魚類。

日月潭區漁民指出，水社、朝霧、玄光及伊達邵等4大碼頭和環潭步道周邊水域，因為食物來源充裕，遊客眾多，偶爾不小心將麵包等手邊食品遺落至水中，就會吸引數以十計、甚至上百的紅魔鬼魚群集打牙祭。

有漁民和釣客表示，正因為紅魔鬼魚這種獵食習性、活動量又大，隨手往潭面撒網就可大量捕撈，或用小蝦子當誘餌，也是一釣就中；加上清蒸後吃起來肉質細嫩鮮甜，也呼籲南投縣政府比照魚虎防治作業，鼓勵餐飲業者推廣紅魔鬼料理，眾人手口並用以「除虎滅鬼」。

南投縣農業處肯定民眾自發性關懷日月潭生態和外來種威脅的行動，承諾會將紅魔鬼納入防治，並進一步研議具體方案；目前則依《南投縣放生保育自治條例》禁止擅自放生玻璃魚、紅魔鬼、魚虎等行為，違者可處10萬元以下的重罰。