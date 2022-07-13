臺師大公館校區學二舍落成 釋出3千床位

▲臺師大公館校區學二舍落成 三人房房況 。（圖／臺師大提供）

生活中心／台北報導

國立臺灣師範大學歷年來投入最多工程經費的校園基礎建設，在公館校區斥資約新臺幣17億元興建學生第二宿舍，7月12日在臺師大校長吳正己、新亞建設董事長鄒宏基、立法委員吳思瑤等師長及貴賓見證下，舉行落成揭牌暨啟用典禮。新宿舍從規劃到完工歷時8年，樓高18層，坐落於新店溪岸的河景第一排，視野遼闊，落實智慧綠建築理念，提供約3千張床位，今年9月開始入住，若不計因應防疫需求的保留床位，根據過去申請住宿的人數估算，住宿率將可從目前的65%提升到95%。

學二舍建築專案工程自2014年啟動規劃作業，將原有男、女二舍拆除，專案管理及監造工作辦理技術服務委託，由台聯工程顧問股份有限公司與楊瑞禎聯合建築師事務所共同承攬，統包工程由新亞建設、中華電信、恩典聯合建築師事務所共同承攬建造，2018年在原址上動工興建兩棟地上18層、地下2層的建築，成為公館地區新店溪畔的新地標，樓地板面積約53,882平方公尺，2021年底竣工，2022年3月取得使用執照，共規劃340間雙人套房、20間男宿三人雅房、566間四人雅房及8間無障礙寢室，滿足各式居住需求。

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寢室空間寬敞，採木質的地板、床鋪及衣櫃，明亮溫暖色調，提供嶄新及舒適的居住環境。其次新宿舍1至3層樓採用AlfaSafe耐震系統工法建造，有效力抗強震，為公共工程首先採用該工法之建築物，另外每間寢室以防火門搭配智慧化門禁刷卡進出，居住更安心。住宿費用四人雅房每學期約15,300元；3人雅房20,400元；2人套房25,930元，成為許多學生住宿首選，也滿足都會區學生住宿需求。

▲臺師大公館校區學二舍落成 雙人房房況 。（圖／臺師大提供）

新宿舍空間用途多元，各樓層除了住宿單元，另設有交誼廳、簡易廚房、閱讀室、公共衛浴及洗曬衣間，一樓公共空間也規劃可容納450人的多功能大型餐廳，以及便利商店、K書中心、健身房等，讓學生享受便利機能。男女舍各棟均配置4座高速全程電梯，飯店級的住宿空間，提升學生的休息、學習品質。整體建物也取得候選綠建築證書（銀級標章）及候選智慧建築證書（銅級標章）。

校長吳正己表示，新宿舍代表師大將邁向新階段，讓學生在居住方面有最好的學習環境與生活品質，他更感謝前任校長的積極推動，以及總務處同仁、統包團隊的努力投入，才能使工程順利、超前完成。新宿舍落成後，校區間通勤需求也將大增，未來除了增設校區往返接駁班車，總務處也鼓勵住宿生選擇以單車代步，多加使用北市的現行單車道，也響應臺大系統三校倡議的「大學之道」特色單車道計畫，實行綠色通勤的概念，打造優質大學城。

學二舍今年6月也順利獲教育部核定「新世代學生住宿環境提升計畫」補助經費1億7千萬元，計畫推動人之一的立委吳思瑤也到場祝賀，她表示，政府近年來開始重視大學宿舍興建、改建措施，提供實質補助與弱勢學生住宿津貼等，好的宿舍環境其實就是翻轉教育的開始，恭喜臺師大將成為新宿舍運動中的全國典範。