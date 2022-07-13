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高雄飯店加碼國旅「最高現折2800」　住海景房爽嗑Buffet

▲高雄漢來大飯店。（圖／記者許宥孺攝）

▲衝國旅！入住高雄漢來大飯店最高現折2800元。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

交通部觀光局祭出國旅振興計畫，7月15日起平日住宿最高可折1300元。高雄漢來飯店也跟著加碼1300元，加上高市府優惠補助200元，最高可現折2800元，房價幾乎是對半砍，還可免費爽嗑海港自助早餐。高雄翰品酒店同樣加碼1300元，其中300元可現折，當日最高可折1800元，另外還贈港點兌換券。福華大飯店則推出一泊三食優惠，贈送餐點價值比房價還要高。

交通部觀光局預計7月15日推出「悠遊國旅」計畫，自由行旅客平日入住合法旅宿（週日至週四）折抵800元，若入住星級旅館、好客民宿等，或旅客本人完整接種3劑疫苗，加碼500元優惠，最高可享1300元補助。高市府則宣布加碼中央政策，平日入住每房再加碼200元，等於是最高可獲1500元補助；週五更領先全台補助每房500元。

▲高雄漢來大飯店,高雄港,海景。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄漢來大飯店可俯瞰壯麗高雄港景。（圖／記者許宥孺攝）

高雄漢來大飯店推出「悠遊國旅住宿專案」，中央補助1300元，漢來另再加倍送1300元，而高雄市政府也同步送出200元，也就是說，凡符合國旅補助條件者即每房可折抵2800元，民眾僅支付2860元即可入住高樓層擁有大窗美景的新房間，平均每人每晚1500元有找！

▲高雄漢來大飯店,高雄港,海景。（圖／記者許宥孺攝）

▲漢來海港自助餐廳位於43樓。（圖／高雄漢來大飯店提供）

高雄漢來禮遇內容包含海港自助式雙人早餐、免費使用露天泳池、健身房與價值1000元的三溫暖等服務設施，另為了更便利旅客，還提供左營高鐵與飯店專車接駁服務，客人直接省下接駁交通費用。

▲▼高雄翰品酒店。（圖／翰品酒店提供）

▲高雄翰品酒店。（圖／翰品酒店提供）

雲朗觀光旗下品牌高雄翰品酒店也同樣響應政府悠遊國旅方案，於週日至週四入住，除了可享政府補助每房最高1300元，以及高市府補助的200元；另外，飯店再加碼1300元，除了可以現折300元之外，發送1000元的雲朗悠遊券，可以下次入住每房折抵500元，贈送的悠遊券使用截止日至明年1月15日止。

▲▼高雄翰品酒店。（圖／翰品酒店提供）

▲入住高雄翰品酒店，最低每人每晚只要600元。（圖／翰品酒店提供）

高雄翰品酒店指出，此補助非常優惠，舉例兩人同行入住飯店一晚3000元，扣除1300元加200元加上300元，當場現折1800元，只要付1200元的費用，等於每人每晚只要600元。此外，飯店又加碼贈小禮，有港點兌換券或高港小火車搭乘券，讓暑假住飯店便宜有吃又有玩。

▲▼高雄福華大飯店。（圖／高雄福華大飯店提供）

▲高雄福華大飯店推出一泊三食專案，贈送的餐點價值超過房價。（圖／高雄福華大飯店提供）

高雄福華大飯店則主打「慢旅一泊三食住房專案」，凍漲的優惠房價還可折抵星級旅館國旅補助$1300元，贈送的餐點價值更超過餘額，等同於住宿免費送三餐。在官網訂房並加購即日起至9月30日的高鐵車票，還可享75折起優惠，住宿、餐食還有交通，通通
享優惠。

高雄福華大飯店表示，住豪華雙人房除了有豐盛的自助早餐及麗香苑晚餐，每房再加贈Smile One精緻涮涮鍋海陸雙人套餐，一泊三食讓餐飲住宿一站式完成。超值優惠價只要3988元起，適用於星級旅館的國旅補助周日至週四入住折抵1300元，加上高市府補助200元，而飯店贈送的餐點價值更超過餘額2488元，等同於住宿送三餐免費。

▲▼高雄福華大飯店。（圖／高雄福華大飯店提供）

▲高雄福華大飯店麗香苑自助餐廳。（圖／高雄福華大飯店提供）

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