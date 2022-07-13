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大陸 大陸焦點 特派現場

抗拒地心引力的一家人！　陸6歲小女童和父母一同入選跳繩國家隊

▲大陸跳繩小天才于璨伊一家三口皆入選國家隊。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸跳繩小天才于璨伊。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

吉林長春市的6歲多女孩于璨伊6日入選大陸跳繩國家隊，成為該項目有史以來年齡最小的運動員。值得注意的，于璨伊的父母于大偉和藺曉琳也同時入選，也是大陸跳繩運動史上首次有一家人同時入選同屆國際賽事，被譽為最「抗拒地心引力的一家人」。

▲大陸跳繩小天才于璨伊一家三口皆入選國家隊。（圖／翻攝極目新聞）

▲于璨伊未滿7歲便入選國家隊，創下該項目最年輕選手紀錄。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，走進長春市朝陽區延安大街一家大型購物廣場地下1樓的跳繩俱樂部，一名身穿夏季運動裝、紮著馬尾辮的小女孩，正揮動著胳膊不停歇地跳繩。她，是這兩天網路平台上的熱議的「跳繩小天才」于璨伊，如今還未滿7歲。

于大偉表示，于璨伊一歲多時就會學著俱樂部裡練習跳繩的哥哥姐姐們做動作，隨著她漸漸長大，越來越對跳繩運動感興趣。在于璨伊兩歲左右，于大偉開始將一些跳繩的小技巧融入到平時的遊戲當中，三歲零兩個月時，于璨伊就可以獨立完成第一次跳繩。

▲大陸跳繩小天才于璨伊一家三口皆入選國家隊。（圖／翻攝極目新聞）

▲于璨伊一家三口皆入選國家隊。（圖／翻攝極目新聞）

一同入選的于大偉其實是拳擊手出身，因訓練時接觸到跳繩，才開啟自身對跳繩的興趣，一路從省冠軍到全國冠軍，甚至一舉奪下亞洲及世界冠軍，而後便在長春開了一間跳繩俱樂部，成為業內知名人物。

于璨伊的母親藺曉琳原本是一名補習班的語文老師，跟著于大偉慢慢對跳繩產生興趣，沒想到藺曉琳天賦好，一段時間訓練下來，就跳得有模有樣。後來，藺曉琳就跟著于大偉參加比賽，拿過幾次團體冠軍。

這家人剛4歲的兒子現在也逐漸喜歡上了跳繩，于大偉和藺曉琳夫婦表示，期待全家四口人一起參加比賽一起拿冠軍的日子。

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