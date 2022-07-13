吃麵吃到蟲！發現醬料整瓶「在蠕動」　老闆翻臉拒賠：不是我負責

▲女網友發現醬料罐裡有蟲。（圖／爆怨公社）



記者崔子柔／綜合報導

餐飲業者除了要做出美味的料理，也要注重衛生問題。一名女網友表示，她吃麵時發現碗裡有蟲在爬，後來發現是醬料罐裡有滿滿的蟲，沒想到老闆竟稱「醬料罐不是我的責任」，拒絕賠償或處理。

原PO 11日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她發現碗裡有蟲和店家反應後，老闆就抓去澆湯說「熱湯下去就死了」，是菜蟲，並稱願意退一碗麵的錢。

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原PO後來發現，是店內醬料罐裡有滿滿的蟲，便再度反應，老闆竟說，「那我不能退你錢，醬料罐不是我的責任，醬料罐這麼黑我怎麼看得到」，原PO則想說不退錢就算了，但不斷要求老闆處理一下醬料罐。

▲女網友發文。（圖／爆怨公社）



原PO指出，雖然老闆說會處理，但一直堅持不馬上把醬料丟掉，轉頭就繼續去做餐，下一個客人搞不好又會吃到，「同行友人說應該是蛆，我看起來是有帶殼透明在蠕動的」。

文章曝光後，不少網友不能接受店家的處理方式，紛紛留言表示，「醬料罐不是他的不然是隔壁的嗎」、「老闆無心或企圖掩蓋真相，像這種，我建議網路直接負評」、「像這種沒衛生又沒責任心的老闆直接檢舉了」、「醬料罐在他店裡，也開封用過不知道多久了，不是他的責任，是製造廠商的嗎」、「公佈胎勾店家，順便檢舉店家給衛生局，讓衛生局去檢驗衛生」。