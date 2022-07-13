花1499元點A5和牛燒肉吃到飽　「離譜牛五花」肉盤讓客傻眼

▲顧客指控點和牛送上牛五花。（圖／爆料公社）



記者崔子柔／綜合報導

和牛的油脂分布均勻，常有人以「入口即化」形容，價格也比起一般牛肉貴上不少。近年不少餐廳都用和牛當噱頭吸引顧客，一名莊姓男子則指出，他花1499元到燒肉店吃和牛吃到飽，結果送上桌的根本是牛五花。

莊男昨（12）日在臉書社團「爆料公社」發文表示，他看到台北市中山區某間燒肉店推出日本A5等級和牛吃到飽的活動，便心動前往一試，沒想到「送來的等級不到A5就算了，至少也別送太離譜的牛五花、美澳牛吧」。

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▲莊男不滿發文。（圖／爆料公社）



莊男提到，他總共點了三次「日本和牛」，但送上的肉品質都不一樣，當下還有和店員確認「是日本和牛嗎」，店員也回答是，直到客訴後，才送上不一樣的肉品。

▲莊男客訴後，店家送上不一樣的肉品。（圖／爆料公社）



文章曝光後，不少網友留言表示，「騙你沒看過和牛，我個人認為吃到飽1499和牛是沒問題，但是就是差不多M5澳洲和牛，不可能是日本和牛」、「去和牛吃到飽的火鍋店也有同樣遭遇，回應是說不同部位」、「好扯喔…他自己寫了日本A5和牛就要給，給不起就不要寫日本A5！這不是多少錢的問題」、「這油花，眼睛沒瞎都知道不是和牛」、「和牛變牛五花，有扯」。

也有人質疑原PO是貪小便宜，莊男則說，他知道花1499元不可能吃到高等級的和牛，但送上小肥牛未免差太多，「我菜單還故意只劃日本和牛，其餘肉品都沒劃，所以不可能送錯」。