信義誠品熄燈倒數　董事長「18字總結」曝新藍圖：從低谷起飛

▲吳旻潔對外宣示，接下來誠品要走向虛實融合，致力打造「全通路生態圈」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

已有16年歷史，是許多愛書人記憶的誠品信義店，因房東統一集團遲不談續約，外界認為明年熄燈已成定局。這對飽受疫情衝擊的誠品來說，無疑是雪上加霜，少了信義店這隻金雞母的誠品，下一步該如何？6月底，向來低調的誠品董事長吳旻潔接受本刊專訪，首度公開誠品下階段的新計畫。

「這一刻，我突然覺得信義店離我有點遙遠，能做的事情差不多就這樣，該放下往前走了。」6月底，因信義店續約無望，備受外界關注的誠品董事長吳旻潔，在誠品行旅15樓的行政客房內，接受本刊專訪時語氣平緩地說。這天，她選擇受訪的地點，正是已逝父親吳清友一手設計的房間裡，彷彿就是想對他說：「誠品將邁向新的階段。」

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「請統一給予誠品生活一個機會。」一個多月前，吳旻潔在誠品股東會上，正式向信義店房東統一集團喊話，讓續約卡關問題浮出檯面。這是繼24小時營業的敦南店前年熄燈後，接班第5年的吳旻潔再受重擊。

誠品信義店究竟對吳旻潔有多重要？翻開誠品年報，誠品在國內有34家、海外9家據點，疫情爆發前，信義店每年有1,200萬人次造訪，年營收超過30億元，不僅穩坐誠品「店王」寶座，更是全球最大繁體中文書店，一旦少了信義店，誠品年營收將瞬間大減15％。

▲誠品信義店是全球最大繁體中文書店，穩坐誠品「店王」寶座。

面對吳旻潔公開喊話，統一卻以新台幣58.96億元，買下環泥建設及坤慶國際手中22.98％的統一國際大樓商場（誠品信義店現址）持股，外界解讀統一集團已決定向誠品續約說「不」，信義店明年熄燈幾乎成定局。

花2年力爭，吳旻潔清楚房東心中另有規劃，冷靜思考後選擇放下，並用充滿禪意的18個字做出總結：「得之可喜、但憂慮亦多，失之可惜、但希望無窮。」失去信義店幾成定局，反讓吳旻潔豁然開朗。

盤點當今發展情勢，吳旻潔深深發覺，「通路轉型」才是誠品最重要的發展方向，並不會因失去信義店而有改變。「下個10年，我們要走向虛實融合的時代，打造『誠品全通路生態圈』。」吳旻潔透過本刊對外宣告誠品的下一步，並重申，誠品不會放棄閱讀這件事，未來將走向虛實融合的新時代，但面對大環境不斷改變，如何帶領誠品從低谷再起飛，對她的試煉才剛開始。



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