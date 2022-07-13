900萬可疏通立委！　女董事長控「國會蟑螂」聯手名律師詐財

▲知名律師劉緒倫被控與國會蟑螂聯手詐欺，發生糾紛卻推卸責任。（圖／鏡週刊提供，下圖）



圖、文／鏡週刊

國會蟑螂橫行！一位吳姓董事長為推廣公司產品，透過友人引薦知名律師劉緒倫，劉再介紹自稱與多名立委交好的台灣百合公義協會理事長徐紹展，徐宣稱可協助推動立法讓吳公司的產品合法，劉則在一旁幫腔，最後向吳收取900萬元顧問費說要疏通立委，卻拿錢不辦事，甚至封鎖吳的LINE，吳忍無可忍，已在上個月正式控告徐、劉詐欺，希望透過司法討回公道。

為了踢爆國會蟑螂聯手知名律師詐財的惡行，吳姓董事長出示合約書、錄音檔及對話截圖等證據，忿忿不平地告訴本刊：「本以為有律師掛保證，可透過立法行銷產品，沒想到竟誤上賊船，害我白白損失900萬元！」

▲台灣百合公義協會理事長徐紹展遭人指控以疏通立委為由，詐騙九百萬元。

吳表示，她自家公司研發的「油門誤踩抑制加速器」，希望能比照日本立法在台銷售，經友人介紹曾任法官的知名律師劉緒倫，劉稱可幫忙找立委推動，吳因而與他簽訂10年期法律顧問合約，希望劉能協助將案件送進立法院。

▲立法院冒出「國會蟑螂」自稱與立委熟識，詐騙需修法或立法的民眾。

不過案子一直沒有進度，吳因此追問劉，他於今年3月再介紹「台灣百合公義協會」理事長徐紹展跟吳認識，還稱徐「很有辦法」。徐與吳見面後就誇下海口，指自己的協會曾把中央的部長級官員拉下馬、經手過長榮罷工案等矚目案件，藍綠立委都有人脈；還稱沒有100％能夠立法的案件，但他有8成把握成功。

▲吳姓董事長出示徐紹展提出的「預算概要」，指控徐惡意詐騙。

徐還稱自己在立法院有「點數」，可以換取立委的支持，劉緒倫也幫腔，稱立院高層欠徐人情，可換成點數當作回報。吳就在律師掛保證之下，與徐簽訂合約，並支付900萬元。不料1個月過去，徐並未依約製作專案報告書等承諾，吳一方面要求徐履約，一方面又請劉幫忙協調，但均遭2人冷處理，LINE還被徐封鎖。她一氣之下前往律師公會檢舉劉，並一狀將徐、劉告上法院。

回應 徐紹展：子虛烏有，移花接木

針對吳姓董事長的指控，台灣百合公義協會理事長徐紹展表示，全都是子虛烏有，相關證據也是移花接木，他只不過對吳講述政壇的黑暗面，就被錄音斷章取義，且他根本沒違約，吳卻惡意抹黑，他不排除提告反擊。

本刊致電劉緒倫查證，律師事務所人員表示他正在開會，截稿前無法取得其回應。

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