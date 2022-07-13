長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎血崩要「接客還債」！綠帽夫怒告

▲莊女曾在訊息中透露墮胎、血崩等。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

林口長庚醫院一名周姓男醫師和莊姓女護理師平時在同診間工作，兩人雖都已婚但仍擦槍走火發展出婚外情，莊女丈夫去年發現妻子外遇的親密照，還曾傳訊息給周男提到「墮胎、接客還債」等，讓他氣得提告求償150萬元。法官近日判決周男應賠償60萬元。

根據判決書內容，莊女丈夫也在長庚醫院擔任護理師，他發現妻子2019年開始和周男交往持續兩年，不僅私下出遊還拍了許多親密合照，更在電子郵件、簡訊中發現兩人曖昧訊息。

周男曾向莊女說，「抱，一天也是很辛苦的過去」、「在期待一起看診的時間，老婆加油」，莊女則回「我們的兩年，可以很短，短到輕易切斷，我們的兩年，可以很長，長到勝過一切」、「做你的老婆是很幸福幸運的，希望你的老婆明白這個幸運」。

莊女丈夫更在簡訊中發現，妻子曾向周男說「看著血塊一次次崩落，我很難過也害怕，忍了很久才鼓起勇氣親近你」、「本來想跟你商量，但你應該不想管。我找到門路了，等我經期過了，我打算接客賺錢還債」。



周男辯稱，他和莊女交往時沒有發生過性行為，更稱在妻子發現他外遇後，他就終止這段關係回歸家庭，而莊女傳的訊息內容是情緒勒索，也不能證明她有墮胎。

台北地院法官則認為，在周妻告莊女侵害配偶權的案件中，莊女就坦白在周男追求下發生親密關係，後來進一步交往，若2人並無婚外情，莊女不可能在庭上承認，也不會向周男傾訴血崩等私事，因此認定周男侵害莊夫配偶權，判賠60萬元，可上訴。