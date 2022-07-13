看電視被罵「破格」…人妻怒吼：家事煮飯都我做　放大絕反擊婆婆

▲婆媳問題自古難解。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

一名女網友抱怨，婆婆大小事都要管，但是不會出錢出力，不管買什麼給她吃都被嫌，每次煮飯也嫌東嫌西，甚至到處宣傳自己的不是，然而只要先生在場，婆婆又裝出一副寬容大度的樣子，表裡不一的樣子讓她忍無可忍，決定偷偷錄下對方的真面目，並向老公提出離婚。

原PO日前在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，婆婆什麼事都要管，卻只是出一張嘴，「嫁進去很誇張，買什麼給她吃都嫌，煮飯每一餐都嫌東嫌西。她都會在我老公面前說：下次注意一下，要煮好。然後我老公不在時，她站在抽油煙機前說：別煮好了，把廚房弄得髒兮兮」。

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女網友提到，「我洗碗時，她說：又沒幾塊碗，怎麼洗這樣子久？掃地時說：妳沒掃乾淨。拖地時說：妳加太多漂白水。洗衣服時說：妳弄太多洗衣精。反正什麼都嫌」，就連自己在客廳看電視，都被婆婆罵「嬌滴滴」，氣得她憤怒反擊「家事煮飯都我在做，婆家人只負責看電視，什麼叫我嬌滴滴？」

為了揭穿婆婆的假面具，人妻決定偷偷錄音，「她不知道我在偷錄音，就罵我破格、嬌滴滴、在網路上交際，吃她家用她家的。」事後，原PO決定搬回娘家，同時跟老公提離婚，「希望所有的婆家人不要再想把媳婦壓落底，遇到厲害的媳婦，搬走不鳥妳們，妳們用什麼招術都沒有用」。

貼文曝光後，不少過來人留言「一定要站穩反抗，隱忍只是讓對方更囂張，做得好」、「妳這婆婆真的很惡劣，離了也好」、「跟媳婦和平共處不好嗎？何必為難嫁過來的媳婦呢？家和萬事興，要想，婆婆也曾是媳婦啊！將心比心，不要媳婦熬成婆就為難媳婦，惡性循環有何用」、「幹得好！逼死她就對了」。

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