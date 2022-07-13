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誰是間諜抓出「英文母語者」　2台灣人臥底努力說謊求生存

記者林彥臣／綜合報導

所有人學習英文的經驗，除了要學會單字、文法、例句之外，最重要的都希望自己能夠像母語人士一樣流利，而且還要能夠用語還要能夠融入在地、與時俱進，講出最口語、最生活化的詞彙。來自美國的台灣好媳婦莎白，就在邀請了「嘟嘟人」的Ian和Eric，一起玩「誰是間諜」的遊戲，臥底在一群母語者當中，努力說謊試圖生存到最後。

▲▼莎白的「誰是間諜」遊戲，要在6個人當中，抓出2位臥底其中的非母語者。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

▲莎白邀請Ian和Eric兩位台灣人當臥底，要在一群英語母語者當中，說謊生存到最後。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

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莎白在遊戲前介紹參賽者，除了台灣人Ian和Eric之外，還有3個美國人分別是Katherine、Amelia、Tony以及加拿大人Tyler，所有人都在蒙眼狀態下進行遊戲，不限聊天話題、可以選擇誠實或說謊、不能沉默超過2分鐘。

Ian自我介紹時表示，來自美國加州的LA。Eric在自我介紹時則表示，自己來自加州灣區。

▲▼莎白的「誰是間諜」遊戲，要在6個人當中，抓出2位臥底其中的非母語者。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

▲遊戲參賽者有2個台灣人、3個美國人、1個加拿大人。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

在第一輪的遊戲，眾人聊的話題包括，在台灣待了多久、最喜歡的台灣食物、在台灣做什麼、K-pop、具體住在母國的哪個城市、讀什麼大學、個人的嗜好。

但是在第一輪，被票決出局的是加拿大人Tyler。Tony說投給Tyler的原因是他有很多加拿大朋友，他知道加拿大人的特殊口音，但是沒聽過Tyler那種口音。Amelia則說，因為抓不到Tyler的口音來源，而且覺得他回答的問題都很模糊。

▲▼莎白的「誰是間諜」遊戲，要在6個人當中，抓出2位臥底其中的非母語者。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

▲Tyler抱怨，美國人都認為，只有美國人才是英語母語人士。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

Tyler則表示，因為自己是母語人士，所以覺得不用太努力偽裝什麼，但他忘記在場的母語者都是美國人，典型的美國人會覺得，「只有美國人是母語人士」。

第二輪的遊戲，話題包括是否會其他語言、小時候最喜歡的零食。Ian在這一輪的遊戲中，被票決出局。

在第三輪的遊戲，Tony一開場就主導局面，要求說繞口令，「土撥鼠會夾多少木頭」（How much wood would a woodchuck chuck）。Katherine要求Eric念一遍「土撥鼠會夾多少木頭」。Eric儘管說了許多謊言想繼續存活，但是最後還是被票決出局。

▲▼莎白的「誰是間諜」遊戲，要在6個人當中，抓出2位臥底其中的非母語者。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

▲Ian和Eric都認為，最重要的是必須勇敢開口。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

Ian和Eric在影片最後也分享如何學英文，他們都看了很多電影，嘗試模仿電影裡的口音，因為他們都曾移居美國，為了生存，所以必須勇敢開口，不要害怕他人的眼光，不怕自己有口音、不怕自己說得對不對，必須嘗試開口、嘗試溝通才能夠進步。

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