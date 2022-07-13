徵信社正妹搭訕員「勾引小王」　終結人妻外遇！結果自己也淪陷

▲正妹搭訕員拆散外遇情，結果自己竟「失手」愛上小王...（圖／取自pexels）

網搜小組／柯沛辰報導

一名人夫日前發現妻子外遇公司男主管，主動找徵信社求助。徵信社了解原委後，委託一名年輕貌美的王牌「搭訕員」主動接近示好，成功讓男主管變心甩了人妻，沒想到女搭訕員假戲真做，竟也愛上男主管，讓徵信社瞠目結舌，也不禁感到惋惜。

誠品徵信社12日在臉書分享一起「搭訕員因工作遇到真愛」的案例，文中指出，早在人妻結婚前，男主管就追求多年，抱有很深的執念，所以即便女方結婚了，男主管仍想方設法關照，甚至發展成婚外情關係，多次催促女生離婚跟他在一起。

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徵信社表示，人夫上門求助後，他們特地安排了一名王牌搭訕員，準備刻意接近男主管，進行「感情破壞」。或許是搭訕員演技極佳，也可能是本來個性就很完美，最終不等她動手，男主管就徹底淪陷，主動向刁蠻又任性的人妻提出分手。

原來，搭訕員體貼又細心的性格，讓原本在感情上習慣不斷付出的男主管，第一次有了被注意和重視的溫暖回報，所以根本不用搭訕員煽動，男主管就為之傾倒。至於出軌的人妻，在無人照應的情況下，很自然地回歸了家庭，也辭去原有的工作。

本來案件至此就該告一段落，怎料過沒幾天，徵信社突然接到搭訕員的見面邀約。搭訕員坦承，她在這次案件中對男主管動心了，因為在互動過程中，她深刻感受到男生無微不至的照顧，面對突如其來的幸福，讓她不禁想到自己悲慘的童年，「從小到大都沒有人這麼照顧我」。

當下搭訕員自己也很意外會「淪陷」，說到激動處，再也按捺不住情緒，不顧形象地在徵信社人員又哭又笑，詢問能否跟男主管交往。徵信社認為，這不是他們能干涉的，「妳能幸福，我們自然樂見其成」。

不過，每當想起這件事，徵信社人員都不禁會惋惜，「把那個出手百分百成功的搭訕員還給我們...誠摯地希望未來不要接到這位搭訕員的委託。」

▼徵信社人員惋惜失去王牌搭訕員，同時也希望未來不要接到對方委託。（圖／取自pakutaso）

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