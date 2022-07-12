網紅移工譙「台灣政府狀況外」　律師1關鍵點頭：態度有問題

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

「低薪有損國際形象。」針對我國勞動部發聲明，建議調薪改善移工上班情況，印尼淫媒網紅Faisal（中文名蘇世榮）反倒開直播吐槽，認為台灣政府根本狀況外。對此，律師林智群認同表示，這些問題的確具有參考價值，更直言「他們已是台灣社會的一份子，我們卻把他們當透明人。」

看完Faisal點出移工落跑的3大原因，律師林智群認為，雖然他回印尼後，總是對台灣惡言相向，但不因人廢言，以他過來人的親身經驗，一定有其參考價值。

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1.看護或移工需要休假

林智群感嘆，「人不是機器，不休假，身體心理都會出問題，可是台灣的雇主很不喜歡他們休假，甚至連1個禮拜給1天休假都不願意，因為看護休假，等於是雇主自己不能休息，要自己照顧老人家。」

他直指，有的雇主願意給加班費，有的就是要讓人家做白工，但就算給錢了，仍未解決休假問題，「香港中環，最熱鬧的市區，那個天橋上，星期日一定擠滿外籍勞工看護，用紙板隔著坐在地上，跟朋友吃吃喝喝聊天。香港政府也不會管，我覺得很好，人家也需要社交活動放輕鬆，休假結束，回去工作，更有效率。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

2.政府沒好好管理仲介業者

林智群不諱言道，仲介業者把外籍看護、移工當肥羊宰，而政府卻視若無睹，「最後人家受不了跑了，再花警力去抓，根本沒解決問題。」

3.台灣人不做的工作，只好找黑工

很多工作辛苦又低薪，台灣人不願意做，所以只好找黑工，畢竟有需求就有供給。林智群認為，「那就是政府沒看到這一塊也需要移工，你沒開放引進移工，雇主只好找黑工。」

▲蘇世榮開譙，台灣政府沒搞清楚問題。（圖／翻攝自Facebook／Faisal Soh）

最後，他也感性地說，「外籍看護、移工，已經是台灣社會的一份子，可是我們都看不見他們，把他們當透明人，看不見，就不會關心，等到出問題了，再說他們很爛，把他們趕走，一了百了，這樣的態度是不對的。」

對此，網友們則紛紛回應，「只要是勞工都是需要休息的」、「基本上就我看到的外籍居家看護，1個月才放假1天，雇主周休2日也不可能自己照顧，所以不可能會給外勞放假，寧可給1天的薪資」；但也有人表示，「你自己聘僱過就知道，很多細節，不是上述理論而已。」

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