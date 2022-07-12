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男翻人妻辣照爽分享！好友突告白「想被鐵牛Ｘ」　網驚：你很勇嘛

▲有網友分享，2名男子在看婷婷辣照時，其中1人竟突然「驚人告白」。（圖／翻攝自IG／ironbullim、tingtinghanabii）

▲有網友分享，2名男子在看婷婷辣照時，其中1人竟突然「驚人告白」。（圖／翻攝自IG／tingtinghanabii）

記者閔文昱／綜合報導

YouTuber「鐵牛」2018年和交往5年的空姐老婆婷婷結婚，去年11月迎來兒子「小盛平」出生後，如今已是一家三口的溫馨家庭。鐵牛近日發文分享，有網友搭公車時聽到前面2名男子在討論婷婷的火辣身材，甚至還將IG裡的照片放大來看，不料其中一名男子看著看著竟突然說「我也想被鐵牛幹看看」，讓整個空氣瞬間凝結。

根據鐵牛11日晚間在IG分享截圖，一名網友分享自己所目擊的真人真事表示，他搭公車時聽到前面2名男生在討論婷婷，並稱「欸婷婷蠻可愛的欸」、「而且蠻大的」，其中1人還翻出婷婷的IG放大照片來看，結果沉默一會兒後，另一名男生突然語出驚人「我也想被鐵牛幹看看」。

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▲有網友分享，2名男子在看婷婷辣照時，其中1人竟突然「驚人告白」。（圖／翻攝自IG／ironbullim、tingtinghanabii）

▲鐵牛分享網友奇葩經歷。（圖／翻攝自IG／ironbullim）

網友轉述，當時現場安靜了大概快1分鐘，而拿著手機的男生手就一直舉著，讓他不禁笑稱「台北人真會玩」。該篇文章事後也被鐵牛轉發，並幽默地在文中表示，「網友應該是資訊量過大」、「鐵牛婷婷各有所好」。

貼文曝光後，馬上笑翻不少網友，紛紛留言「聽話，幫他看看」、「我看你是不懂喔」、「從杰哥不要，秒變杰哥我還要」、「看來有人想被檢查發育」、「好像有人想登Dua郎（台語：轉大人）」、「這麼說你很勇嘛」、「你快點帶他去看可轉大人的東西」、「杰哥我要！快給我看看」。

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