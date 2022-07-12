　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

提早起床也算失眠！食藥署揭「7大因子」害你睡不著　恐疾病上身

▲▼睡覺,失眠,睡眠,女孩。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲現代有許多人受到失眠困擾。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

現代人生活壓力大，動不動就有失眠的狀況產生。事實上，根據衛福部食藥署的資料，失眠可以區分成3種狀況，而「提早起床」也算失眠的症狀之一，如果長期忽略，可能會逐漸影響作息。

食藥署表示，台灣睡眠醫學會2019年調查，全台白天工作人員慢性失眠的盛行率為10.7％，而輪班工作者的失眠盛行率為23.3％，已經突顯失眠的普遍性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署說明，正常人躺在床上後，約10到20分鐘會開始入睡，即使中途醒來，通常30分鐘內也會再次入睡，若有入睡困難、睡眠太短等問題，可以嘗試改變作息、尋求專業協助。

▼除了難以入睡、難以維持睡眠外，提早起床也算失眠的狀況。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲▼身心靈,白日夢,疲累,心靈,憂鬱,失眠。（圖／pixabay）

而依據食藥署的資料，失眠可以簡單區分為「難以入睡」、「難以維持睡眠」以及「提早起床」等3種狀況，若是長期忽略，會漸漸影響作息。

失眠也可以依據時間長短，分為短期失眠、長期失眠，短期通常是因為身體不適、工作壓力或重大事故等，導致影響睡眠，持續時間不會超過三個月，慢性失眠的定一則是一周至少發生3次，且症狀持續超過3個月。

▼食藥署揭露，有7大因素會導致失眠。（圖／食藥署）

▲▼7大因子害你失眠。（圖／食藥署）

至於影響睡眠的原因，食藥署區分為4大因素，分別為生理因素、婦女特有的生理狀況、精神上的因素、生活作息、處方藥跟成藥因素、物質因素與環境因素，若經常睡眠不足，會使人心情憂慮、焦急及煩躁，進而影響工作、家庭與人際關係，還會導致免疫力降低，造成各種疾病，如神經衰弱、注意力不集中、情緒問題、免疫系統不佳、感冒、肥胖、腸胃疾病與高血壓等。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
蔡炳坤腦中風緊急開刀！醫曝「常見6症狀」
蔡炳坤中風送醫！手術結束「加護病房觀察中」
1週愛愛幾次才正常？　醫曝「超羞黃金公式」
懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐真相：寶寶沒心跳了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

18歲火爆新鮮人面試打工　被問一句秒開噴老闆「破腦」

俄國美女落淚：台灣人不責怪「我的國籍」　待我像來自國外的妹妹

學生妹肚子痛無力！懶媽嗆「自私」逼她煮飯：妳不吃別人要吃啊

提早起床也算失眠！食藥署揭「7大因子」害你睡不著　恐疾病上身

台北男徵室友！房間裝潢「3大恐怖片齊聚」　網：住這心臟不強會嚇死

放鳥外送員60杯飲料　訂購人竟是「往生者」！生命園區：會有報應

全糖市悲歌！台南數據「飲料外送都點無糖」　黃偉哲：我都喝全糖

玩交友App脫單狂失敗！母胎男求救：聊2天就沒話題　網曝一招超實用

路邊垃圾桶驚見「22年前神物」！網嘆：全台Kitty之亂排隊搶瘋

妹子半年換4工作「年薪漲10萬」　男友狂唸讓她怒：不喜歡不能換嗎

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

民進黨拍板「龍中配」戰雙北　陳時中參選北市：責任來就扛

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

18歲火爆新鮮人面試打工　被問一句秒開噴老闆「破腦」

俄國美女落淚：台灣人不責怪「我的國籍」　待我像來自國外的妹妹

學生妹肚子痛無力！懶媽嗆「自私」逼她煮飯：妳不吃別人要吃啊

提早起床也算失眠！食藥署揭「7大因子」害你睡不著　恐疾病上身

台北男徵室友！房間裝潢「3大恐怖片齊聚」　網：住這心臟不強會嚇死

放鳥外送員60杯飲料　訂購人竟是「往生者」！生命園區：會有報應

全糖市悲歌！台南數據「飲料外送都點無糖」　黃偉哲：我都喝全糖

玩交友App脫單狂失敗！母胎男求救：聊2天就沒話題　網曝一招超實用

路邊垃圾桶驚見「22年前神物」！網嘆：全台Kitty之亂排隊搶瘋

妹子半年換4工作「年薪漲10萬」　男友狂唸讓她怒：不喜歡不能換嗎

18歲火爆新鮮人面試打工　被問一句秒開噴老闆「破腦」

SBL第20季選秀7月18日登場　43人完成報名

統一獅拚對戰味全龍3連勝　柯瑞交手布里悍

俄國美女落淚：台灣人不責怪「我的國籍」　待我像來自國外的妹妹

學生妹肚子痛無力！懶媽嗆「自私」逼她煮飯：妳不吃別人要吃啊

疑與安倍晉三遇刺有關　統一教爭議一次看懂

勇士強敵來了？沃爾搭快艇雙星不必當蝙蝠俠　對手有一大麻煩

蹺班逐兒時夢想　知名記者悟出生活真理

提早起床也算失眠！食藥署揭「7大因子」害你睡不著　恐疾病上身

賴清德以「家屬親友」身分弔唁安倍晉三　免排隊直接捻香

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

生活熱門新聞

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

他每天幫媽換尿布、擦澡　女友喊噁：像亂倫

路邊垃圾桶驚見「22年前神物」！網嘆：全台排隊搶瘋

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

台南人飲料都點無糖？黃偉哲稱「口嫌體正直」：我都喝全糖

明起天氣3階段變化　颱風生成機率曝

于美人突PO警世文　2.3萬人看哭

放鳥外送員60杯飲料　訂購人竟是往生者

台北男徵室友　裝潢3恐怖片齊聚

男友愛挑1時機硬上：我不能控制！她拒遭8字冷回

抓住12星座男的心4招！女神外貌暖心守護讓他念念不忘

林智堅被罵慘！作家長文告白「脫胎換骨的新竹」

陳時中參選　館長直播要大家別忘

汽車停7年「繳費金額59萬」　車主哀開不走

更多熱門

相關新聞

睡不好？營養師推薦6類食物助眠

睡不好？營養師推薦6類食物助眠

現在的人生活壓力大，導致晚上經常失眠，但若長期睡不好，恐怕會影響身體健康，除了養成規律運動習慣，營養師推薦了6類食物，有助於提升睡眠品質。

失眠必吃「6大營養素」！營養師激推：一覺到天亮

失眠必吃「6大營養素」！營養師激推：一覺到天亮

一定要睡滿8小時？醫揭睡眠「5大錯誤觀念」　牛奶睡前喝沒用

一定要睡滿8小時？醫揭睡眠「5大錯誤觀念」　牛奶睡前喝沒用

暖男喵見姐做惡夢　毛掌摸頭陪睡

暖男喵見姐做惡夢　毛掌摸頭陪睡

別數羊了！醫示警：睡不好是「5個壞習慣」害的

別數羊了！醫示警：睡不好是「5個壞習慣」害的

關鍵字：

失眠睡不著淺眠早起

讀者迴響

熱門新聞

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

19歲少年打完球狂灌冰飲　胸痛送醫不治

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

嘿咻女網友5個月捨不得放　偽單身騙砲2次下場慘了

人妻揪小王「無套」玩很大　碩士夫崩潰求償

他每天幫媽換尿布、擦澡　女友喊噁：像亂倫

羅志祥台下驚見「超辣蝴蝶姐姐」現身！穿肚兜掉半球

快訊／蔡炳坤「出血性腦中風」緊急開刀　餐敘到一半倒向柯文哲送醫

路邊垃圾桶驚見「22年前神物」！網嘆：全台排隊搶瘋

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

台南人飲料都點無糖？黃偉哲稱「口嫌體正直」：我都喝全糖

《遊戲王》作者高橋和希死因出爐！

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面