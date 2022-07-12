提早起床也算失眠！食藥署揭「7大因子」害你睡不著　恐疾病上身

▲現代有許多人受到失眠困擾。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

現代人生活壓力大，動不動就有失眠的狀況產生。事實上，根據衛福部食藥署的資料，失眠可以區分成3種狀況，而「提早起床」也算失眠的症狀之一，如果長期忽略，可能會逐漸影響作息。

食藥署表示，台灣睡眠醫學會2019年調查，全台白天工作人員慢性失眠的盛行率為10.7％，而輪班工作者的失眠盛行率為23.3％，已經突顯失眠的普遍性。

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食藥署說明，正常人躺在床上後，約10到20分鐘會開始入睡，即使中途醒來，通常30分鐘內也會再次入睡，若有入睡困難、睡眠太短等問題，可以嘗試改變作息、尋求專業協助。

▼除了難以入睡、難以維持睡眠外，提早起床也算失眠的狀況。（示意圖／免費圖庫pixabay）



而依據食藥署的資料，失眠可以簡單區分為「難以入睡」、「難以維持睡眠」以及「提早起床」等3種狀況，若是長期忽略，會漸漸影響作息。

失眠也可以依據時間長短，分為短期失眠、長期失眠，短期通常是因為身體不適、工作壓力或重大事故等，導致影響睡眠，持續時間不會超過三個月，慢性失眠的定一則是一周至少發生3次，且症狀持續超過3個月。

▼食藥署揭露，有7大因素會導致失眠。（圖／食藥署）



至於影響睡眠的原因，食藥署區分為4大因素，分別為生理因素、婦女特有的生理狀況、精神上的因素、生活作息、處方藥跟成藥因素、物質因素與環境因素，若經常睡眠不足，會使人心情憂慮、焦急及煩躁，進而影響工作、家庭與人際關係，還會導致免疫力降低，造成各種疾病，如神經衰弱、注意力不集中、情緒問題、免疫系統不佳、感冒、肥胖、腸胃疾病與高血壓等。

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