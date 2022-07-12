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學生妹肚子痛無力！懶媽嗆「自私」逼她煮飯：妳不吃別人要吃啊

肚子痛,胃痛,腸胃炎,腹痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有女網友肚子痛不想煮飯，竟被媽媽嗆「妳不吃別人要吃阿，可以不要這麼自私嗎」。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

不少家庭都會要求小孩幫忙做家事，但若分配比例不均，恐會造成對方不少壓力。一名女網友就抱怨，她和弟弟從小就被媽媽訓練做各種家事，國中畢業後甚至就被要求會煮一整桌菜，不料她某天因身體不舒服不想吃晚餐，結果還是被硬逼著進廚房煮飯，甚至還被嗆「妳不吃別人要吃阿，可以不要這麼自私嗎？」讓她相當無奈。

一名女網友在「Dcard」發文表示，由於媽媽的個性有些懶散，所以她跟弟弟從小就被訓練做各種家事，國小中年級開始進廚房幫忙打雜跟洗碗，國中開始要煮一兩道菜，國中畢業後她更被要求煮一整桌菜出來，也因此她跟弟弟的分工是，煮飯的人要洗碗，沒煮飯的人要整理桌子、收碗盤。

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原PO透露，她10日晚上她沒什麼胃口，心情也很不好，加上還沒跟弟弟討論好煮飯的順序，於是就跟媽媽說當天不想吃晚餐，也不想煮飯，不料竟被回「妳不吃別人要吃阿，可以不要這麼自私嗎？」讓她只能乖乖去煮飯，煮完後就直接上樓，「最近心情本來就不好，因為這件事心情直接炸掉」。

▲原PO無奈表示，原本愛做菜的她，已經漸漸開始討厭煮飯。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO無奈表示，原本愛做菜的她，已經漸漸開始討厭煮飯。（圖／翻攝自Dcard）

到了11日，原PO在打工的時候就覺得肚子很不舒服，午餐也沒怎麼吃，於是就傳訊息告知當天不吃晚餐，不用煮她的，結果回到家後，卻又被媽媽要求洗碗，讓她覺得相當莫名其妙，結果媽媽竟回「妳沒吃就不用做嗎？不要再這麼計較了，昨天也吵今天也吵，出去幫我領錢回來就去洗碗。」

為此，原PO回想起過去也曾因一整天都很不舒服，下午一直在房間休息，結果傍晚卻又被叫下樓煮飯，她雖然哀求「今天可以不要煮嗎？我不想吃飯，而且我肚子很痛」，但媽媽還是堅持，「我們要吃，妳下來煮一煮之後再回去休息」，讓她直言，自己以前是很喜歡煮飯的，「但漸漸的開始討厭煮飯…」

文章曝光後，馬上引發討論，有網友也建議，「搬出去住」、「不想煮就煮一大鍋，泡麵/麵+蛋/豆腐+青菜/蔥花+罐頭2到3個，愛吃不吃隨他們。懶的洗碗就拿免洗碗筷，記得跟他們說如果用家裡碗筷自己去洗。妳媽既然這麼愛使喚小孩，盡早想出對策，不要一直忍氣吞聲，容易得癌症。」

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