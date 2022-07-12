爛臉痘有救了！啤酒抗痘太強爆供貨危機

▲台酒跨界監製的「美無痕抗痘修復凝膠」剛上市，就得到網友熱烈迴響，訂單爆量。

【企劃特輯】

夏天高溫痘痘、粉刺開始猖狂，連帶抗痘保養品銷售量飆高，而眾多商品中，該入手哪一款？近日有支台酒監製的「美無痕抗痘修復凝膠」，跌破眼鏡的跨界合作，憑著有機的原料，及被網友、皮膚科醫師狂推的強大抗痘效果，讓產品在五月一推出便榮登銷售王！

▲「美無痕抗痘修復凝膠」有機成分適合各年齡層、各種膚質的網友，受到熱烈好評。

有機成分抗痘太有感 上市半個月立刻缺庫存

5月才上市的「美無痕抗痘修復凝膠」，雖然沒有過多廣告，但因其緩解痘災超有感、及健康的天然有機成分，讓網路上一片好評，在各大論壇和粉絲口耳相傳之下，才販售不到半個月，就爆出訂單太多賣到庫存不夠！廠商擔心消費者無法在天氣更熱前即時入手，一路趕緊追加，終於讓產品在6月恢復正常供貨。

▲陳年痘疤、身體和臉部痘痘，一冒出來既不美觀也很不舒服，除了直接抗痘有效，這款產品更像從肌底養起，讓皮膚恢復不易長痘的健康肌。

台酒救痘超神奇！臉痘、背痘、成人痘通通一起救

與台酒聯手研發、擅長修復各種肌膚問題的安美諾生醫，觀察到天然的“啤酒花”植萃精華，富含B群酵母，能有效控油、強化肌膚保護力，達到抗痘效果，因此與台灣的發酵技術專家–台酒聯手專研，催生出這款無論是臉痘、身體痘，成人痘，都能改善的「美無痕抗痘修復凝膠」。

▲啤酒花精華結合多樣天然有機植萃，能高速滲透肌膚，達到驚人的有感抗痘。

各種膚質都適用 皮膚科醫師也點頭的「健康養肌」法

主打的啤酒花成分外，更融合其他多種天然有機植萃，如加拿大柳蘭、歐丹蔘、白夏菊、橄欖葉…等，幫助安撫舒緩、淨化毛孔、抵抗老化，維持原生肌膚的健康。優質原料及製程，榮獲多項國內外有機專利，並通過SGS檢測、藥妝許可等國家認證。當中也添加了明星煥膚成分水楊酸，幫助代謝老廢角質，讓肌膚更顯光滑細緻。

除了各種膚質的網友都愛用，美女皮膚科醫師王麒惠也贊同這種抗痘方法：「它的有機植萃組合很講究，除了救看得到的惱人痘痘，淡化臉上瑕疵，更重要的是它能從你整個肌底去由內而外變得更健康，讓皮膚脫離痘痘好發的環境。」

▲產品的抗痘方式及國家級認證，專業皮膚科醫師也點頭推薦，值得信賴。

太熱賣！ 廠商釋出折扣回饋消費者

「美無痕抗痘修復凝膠」不只是速效使用的抗痘好物，更是改善膚況的日常保養品！除了痘痘，夏天容易出油、毛孔粗大暴長、臉部高溫敏感泛紅…等等肌膚問題，也能透過它來舒緩得到大幅改善！

而針對民眾另一個常問到的問題-何時有折扣？廠商也很阿莎力的給出專屬折扣碼，感謝大家的支持與等待。

皮膚科醫師大力推薦的「美無痕抗痘修復凝膠」哪裡買？

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