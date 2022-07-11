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短裙妹溜滑板慘摔「雙腿朝天」！網見影片崩潰：這輩子最痛恨草莓

網搜小組／柯振中報導

一名女子日前張貼首次溜滑板的影片，原先過程相當順利，沒想到後來慘摔，畫面慘不忍睹。不過，影片曝光後，網友們沒有出言安慰，反而吶喊「該死的草莓。」

▲▼短裙妹溜滑板慘摔。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼短裙妹溜滑板慘摔，做出奇怪的動作後，還是跌在地上。（圖／翻攝爆廢公社）

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▲▼短裙妹溜滑板慘摔。（圖／翻攝爆廢公社）

這名女子在「爆廢公社」張貼一段影片，並附上相關說明，「我人生第一次的滑板體驗，真的巴比Q了。」依據影片內容，女子當時踩在滑板上，過程中速度維持得十分順利，沒想到下秒重心不穩，人從滑板上下來，雖然向前跑了好幾步，最後還是不幸跌倒了。

此外，由於女子穿著短裙溜滑板，不慎跌倒後翻了個底朝天，裙底風光也不慎洩露，因此影片中使用了草莓遮擋。女子最後受傷著狀況曝光，只見左腳膝蓋用紗布包紮，小腿也有大小不一的傷口，可想而之摔倒當下有多痛。

▲▼短裙妹溜滑板慘摔。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼短裙妹摔倒後裙底走光，因此使用小草莓遮擋。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼短裙妹溜滑板慘摔。（圖／翻攝爆廢公社）

不過，影片曝光後，網友們沒有出言安慰，反而是一面倒留言譴責，「一堆男人大都不愛吃草苺，把它拿開」、「第一次覺得草莓好討厭喔」、「可惡的草莓」、「該死的草莓」、「這一輩子沒有這麼痛恨草莓過」、「給我移開啦！」

而女子溜滑板時，穿著的鞋子並非專業運動用品，而是普通的拖鞋，因此也有網友出言提醒，若真的想玩滑板，還是要選用合適的鞋子，也要穿著防護用具，否則不但容易摔跤，後果也不堪設想。

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