合體桃園隊、新竹隊拍攝宣傳照　林智堅：有信心勝選

▲林智堅合體桃園隊、新竹隊，拍攝宣傳照。（圖／林智堅競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長參選人林智堅10日合體桃園隊與新竹隊，共同拍攝宣傳照。林智堅更首度穿上原住民族服飾，黨提名的各議員參選人們，也都有備而來，提出各式各樣的合照要求，如手指愛心、勾手叉腰、加油棒擺頭上、鹹蛋超人手勢等，林智堅都來者不拒。

林智堅說，這次是首度穿上阿美族、泰雅族等原住民族的傳統服飾拍攝競選宣傳照，感到相當新鮮；至於被問到各議員參選人提出的各式各樣拍照要求，林智堅表示，自己是桃園的女婿，所以相當瞭解桃園是一個擁有豐富多元文化族群的城市，更是年輕有活力的城市。

這樣的城市，更需要一個專業、有城市治理經驗的人擔任市長，桃園在鄭文燦市長的帶領下已經脫胎換骨，相信憑藉自己過去八年的新竹市政經驗，一定能延續五星級的施政，繼續造福所有桃園市民。

林智堅此次也合體了新竹隊的成員包括市長候選人沈慧虹以及八位市議員候選人拍照，林智堅強調，沈慧虹副市長有紮實的行政歷練，專業、能力都是一等一，相信他一定能成為一個好市長，好市長也需要好議員共同推動市政，協助地方發展，期待年底的大選，能團結桃園隊、新竹隊，共同迎向勝選。