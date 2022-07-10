博弈網站機房藏身健身房隔壁　台中市刑大破門逮3嫌

▲警方破獲博弈網站據點，查扣大量電腦設備。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中去年爆發瑪莎惡少打傷男大生案件後，警方大力掃蕩博弈網站。台中市刑大去年底接獲情資，「金禾娛樂城」將據點設於市區內一處健身房旁，利用健身人潮掩人耳目進行拉客，經蒐證，警方前往破門攻堅，查獲林姓負責人與2名員工，並將其移送法辦，台中地檢署依賭博罪將林等3人起訴。

台中市刑大表示，嫌犯為躲避警方查緝，分別在台中市各區大樓內經營各類運動、球賽、彩券等博弈網站供不特定人士進行簽賭，並透過臉書社團及LINE通訊軟體散布廣告拉客，以賺取賭金分成提潤之方式招收下線會員營利，下注賭金超過千萬元。

警方去年底發現其中一個博弈網站「金禾娛樂城」藏身於北區漢口路的一棟商辦大樓，據點隔壁是一間健身房，經數月跟監、蒐證，報請檢察官指揮成立專案小組偵辦，持搜索票破門查緝，逮獲林姓負責人及李姓、陳姓員工，並查扣大量電腦設備、網路分享器及監視系統，訊後依法移送台中地檢署，檢方近日偵結，依賭博罪將林等3人起訴。

▲▼特勤隊破門而入，逮獲網路博弈集團林姓負責人。（圖／記者白珈陽翻攝）

刑大指出，發現近來查獲的網路博弈集團成員年齡多低於25歲，甚至有未成年青少年因高薪、高報酬之引誘而加入，呼籲青少年朋友們暑假期間在外打工應注意求職陷阱，切勿貪圖優渥報酬而淪為犯罪工具而自毀前程。