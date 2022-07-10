工廠大火超詭異！一群人落跑留「天書」真相曝　2學徒慘了

▲疫情下走私毒品進不來，國產自製毒品工廠正流行，台南1間工廠4月間失火，清查後被發現為製毒工廠，警逮2人。（圖／CTWANT提供）

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近年疫情席捲全球，各國邊防力度均加大，我國警方也強力鎖定海運、空運查緝走私毒品，以致國內毒品貨源吃緊，販毒集團轉而在國內設置毒品工廠，改採在地自製自銷。台南警消人員4月底在撲滅了一間鐵皮工廠的大火後才發現竟是毒品工廠，警方正深入擴大追查主持該間工廠的製毒師以及相關販毒集團成員。

警方調閱附近監視器，日前循線逮捕2名跟在製毒師旁實習的林姓和陳姓學徒，其中林男有吸毒前科，警方不排除他是因為「吃藥」認識製毒師，從而變成入室弟子。雖然2人到案後否認製毒，但監視器已錄下2人頻繁出入工廠身影，全案依《毒品危害防制條例》送辦。

資深緝毒員警透露，由於走私毒品的難度增加，許多販毒集團為穩定供貨，乾脆在國內自行培育製毒師，廣招學徒且擴大生產，由近來被破獲的製毒工廠成品數量較以往倍增，即可看出毒品生產已逐漸出現在地化的趨勢。

▲製毒工廠火警竄出陣陣刺鼻白色濃煙，警消一聞發現有異，通知警方到場，現場遺留許多製毒器具和成品、半成品。（圖／CTWANT提供）

今年4月24日凌晨，台南新市區緊鄰省道台1線的1間鐵皮工廠突然竄出陣陣白色嗆鼻濃煙，在夜色中相當顯眼，濃煙甚至影響行經車輛的視線，嚇得駕駛人停在路旁打電話報警，還有人衝進去打算幫忙救火。

消防隊獲報後立即派遣人車出動，到場後發現街道上布滿大量白煙，煙霧聞起來相當刺鼻，警消人員馬上意識到狀況不對，一邊滅火一邊通報警方到場，詭異的是，撲滅火勢後，整間鐵皮工廠人去樓空，也無任何人回到現場。

警消勘查火場，發現工廠內有攪拌棒、加熱器、冷凝器、鹽酸筒、防毒面具、電扇、加熱反應爐、不明結晶、粉末及10數桶不明液體等物，疑為製毒工廠。警方通報鑑識中心派員到場勘察採證，經初步檢視有第二級毒品安非他命、三級毒品成品、俗稱「喵喵」的毒咖啡及製毒相關設備、原料。

警方深入追查，還找到被稱為「天書」的安非他命製毒筆記本，該場火警疑似是因製毒師技巧不純熟而引發，一群人見狀況難以收拾遂慌張逃命，雖然緊急搬走部分成品，但仍留下了天書以及其他相關證物，也讓國產製毒工廠因為這場火警露餡。

至於主持製毒工廠的製毒師，警方已鎖定對象展開追查，同時溯源上游金主以及下游販毒結構，務將販毒集團成員一網打盡。

▲火警意外發生後，工廠人去樓空，警方循線追查發現2名製毒學徒，依《毒品罪》送辦。（圖／CTWANT提供）

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