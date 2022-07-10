桃猿今拚封王　「漂亮姊姊」王溢正出馬屠龍

▲王溢正。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿9日逆轉統一獅，魔術數字減為「M1」，10日回到桃園主場對味全龍之戰，只要贏球就能拋下上半季封王彩帶，奪樂天接手後首座季冠軍，也是隊史第14次，此役由「漂亮姊姊」王溢正先發，今年對味全龍還沒輸過，味全龍則由廖任磊先發應戰。

桃猿「有姊姊真好」，球隊多次靠王溢正在關鍵戰搶勝，最經典戰役是2015年台灣大賽第5戰，當時桃猿1勝3敗落後中信兄弟，他背水一戰挺身而出，將戰線拉回桃園；生涯在台灣大賽史上對兄弟4戰全勝。

36歲的王溢正已是「老姊」，但依舊「性感」，今年在曾仁和受傷之後，適時頂替先發輪值，

近期又在關鍵戰挺身而出，包括4日作客味全龍，7局僅挨1安無失分，幫助桃猿點亮上半季封王魔術數字。

總教練曾豪駒表示，王溢正球速不如早期，不過靠著自身經驗，找到與打者的對決方式；他在近2年因壓制力下降，面對定位的轉換，接受度很高，尊重教練團的調度，努力調整自己。誰會是下一個姊姊？曾總笑回，一切只能用時間來證明。

王溢正今年先發5場，有3場優質先發，對味全龍3勝0敗，防禦率僅1.50，此役能否封王，桃猿男兒期待王溢正「一姐當關」順利屠龍。

廖任磊上一場先發同樣是4日與桃猿對戰，當時5.2局投球，也只被敲5支安打，另有1三振、3四壞球保送，失掉2分責失；今年5場先發，戰績1勝3敗，防禦率3.82。

味全龍今年對富邦悍將處絕對優勢，只輸1場，狂拿12勝；對戰桃猿卻相對苦手，開季至今吞10敗，不過近期對戰取得2連勝，球隊要全力阻擋桃猿封王。

中職戰績

（圖／中職官網）