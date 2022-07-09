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航空城滅村！　謝銘祐《恁的演唱會》7／9竹圍發表生命之歌

▲謝銘祐《恁的演唱會》竹圍福海宮演出。（圖／翻攝自謝銘祐臉書）

▲謝銘祐《恁的演唱會》竹圍福海宮演出。（圖／翻攝自謝銘祐臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

配合桃園航空城重大建設，大園區竹圍里全里被徵收，里民雖已陸續搬遷至他處，里內處處可見人去、屋被封條封起來的荒涼景象！但年紀長、四散各地的里民，仍不時相約回到熟悉、尚未拆除的關懷據點相聚。以歌聲關懷全台各地老人身心靈的金曲歌王謝銘祐與麵包車樂團，9日下午3:30於竹圍里福海宮前舉辦《恁的演唱會&生命之歌發表》。

▲謝銘祐《恁的演唱會》竹圍福海宮演出。（圖／翻攝自謝銘祐臉書）

大園區竹圍里社區發展協會理事長徐耀德，於出刊的《竹圍仔冊-畢業紀念特輯》發文表示，桃園大園的竹圍，是一處很美好的地方。在台灣有很多個竹圍，偏偏大園區的竹圍消失了！消失是為了配合國家的重大建設，這裡的所有鄉親懷著遠大的情懷和遠見，犧牲小我，成全桃園機場第三跑道的建設。

▲謝銘祐《恁的演唱會》竹圍福海宮演出。（圖／翻攝自謝銘祐臉書）

而竹圍里民光榮的離開，不捨多年熟悉的衣食住行和人的溫暖，將隨著大家各奔東西重建家園而消逝，這裡的建築、產業、技藝與風俗節慶也將消失！配合台灣史上最大徵收案的桃園航空城重大建設，竹圍里民百般無奈、被迫別離故里的故事，也陸續的上演著，2021年因社造界朋友引薦，金曲歌王謝銘祐與麵包車樂團，「恁的演唱會」踏入大園區竹圍社區，聽到徐耀德理事長的述說，相當感動也感慨。

因此，於今年4月啟動第二階段「生命之歌共創工作坊」，工作坊最後，社區劇場曾靖雯老師讓竹圍里的長輩彼此依靠著圍成一圈，被迫離開家園的長輩再也按耐不住悲痛情緒而痛哭，感染著工作坊的人們，也跟著鼻酸流淚。因此，金曲歌王謝銘祐與麵包車樂團，7/9(六)15:30將於竹圍里福海宮舉辦《恁的演唱會》，並與竹圍長輩一起首度發表生命之歌，歡迎大家前來這個即將消失的社區地景，給予被迫遷居各地的居民小小的溫暖與支持。

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