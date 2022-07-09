　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

對方聽了什麼才是關鍵！主管職3大提問確認「是聽懂還是裝懂」

▲▼「5個職場真理」早知道早幸福。圖／Unsplash）

▲你說了什麼不重要，對方聽到什麼才是關鍵。（圖／Unsplash）

文／賴婷婷 Tracy

摘自／時報出版《複利領導：簡單的事重複做，就會有力量

你說了什麼不重要，對方聽到什麼才是關鍵

[廣告]請繼續往下閱讀...

我在顧問公司當中階主管時，有一個很重要的職責是要分派新進專案，以及在某個人離職後，把專案轉派給合適的人選。這個任務既敏感又吃力不討好，但因為是職責所在，且我自認尚算公平正直，處理起來倒也沒發生過太多爭議。有一次，某個重要專案的負責人離職，我便在當時的兩個小主管中指派了A接手，除了因為A手上的產能較有空間，我也想讓A透過該專案來增加歷練，這對A個人或團隊競爭力而言，都會是一種加分。

我在業務會議上提出我的分派，殊不知，這引起了小主管B的情緒反彈，會後他馬上找我質問：「妳為什麼不指派給我？」

我說：「我希望你專注把Y客戶處理好，那對團隊也是很重要的。」

小主管B說：「是因為妳比較喜歡A吧。」

我心中一把火瞬間冒上來：「這跟喜不喜歡有什麼關係？」

小主管B說：「我還差多少業績就能達標了，妳為什麼沒有幫我想一想？」

那一刻，我猛然驚覺，我覺得什麼或說了什麼並不重要，「他人收到什麼」比較重要。就算是再單純的資訊，每個人還是會依據自己的思考習慣或自身利益去做出解讀。這再次提醒了我，人與人的溝通真是一門很複雜的學問。我提醒自己，進行敏感或重要資訊的傳遞時，絕對要更細膩地處理，也要記得把人的元素放進去，不能只依賴資訊與邏輯做出所有判斷。

多提問，才能掌握別人聽到了什麼。提問時保持真誠與好奇，別偽裝，因為你的包裝式提問，每個人都聽得出來。

▲老闆,長官,職場,晉升,。（圖／pexels）

▲有些上位者會有意識或無意識地將「指令」包裝為「溝通」。（示意圖／pexels）

很多時候，上位者會有意識或無意識地將「指令」包裝為「溝通」，他心中可能已經想推進某件事，但他會召開會議詢問大家：「我想聽聽你們的意見，我會尊重你們。」然而，當大家表達完真實意見，若不是上位者心中的預設答案，通常免不了會有一番大發雷霆，最後還是要大家聽他的。「言行一致」在溝通時格外重要，你想的等於你說的，你說的等於你做的，才能種下良好溝通的種子。

此外，有情緒不等於情緒化。有情緒與情緒化，都是對當下情境的直接或真誠的反應。一個人不可能沒有情緒，只是你不習慣去正視或說出你的情緒罷了；但情緒化則是指你失去主導權，讓情緒控制了你，導致你說出你不想說的話、做出你不想做的事。

我自己的性格很急躁，剛當管理者時，常會十句話併成三句話說，結果是事後得回頭滅火或擦屁股，活生生用自己寶貴的時間去驗證「欲速則不達」的真理。我認識的一位女性前輩，擔任過AC尼爾森市場研究公司的亞太區高階主管、三創生活的副總等職務，她頭腦清晰、精明幹練、精通英法語、穿著有型得體，是我很崇拜的一位偶像。

我有幸見識過她運用不慍不火的高超溝通力，去推進一個又一個的困難專案，讓三百六十度的合作夥伴都對她的想法與做法買單。關鍵就在於，她總是帶著一定要與對方達成共識的強大企圖心出發，而她也相信只要不放棄，就絕對能達成共識，即便是必須經過多次往返溝通。她給我的建議是：「別急，快速（fast）不等於匆促（rush）。人一急就顧不得口氣，容易詞不達意，引發不必要的聯想或誤會，事後得花更多時間處理，得不償失。」

▲▼廢物主管示意圖。（圖／免費圖庫pxhere）

▲透過三個技巧，掌握溝通對象對你所說的話的理解程度。（示意圖／免費圖庫pxhere）

為了掌握溝通對象對你所說的話的理解程度，以下分享三個提問技巧：

1、釐清

提問重點：針對「模糊點」進行釐清，確保雙方對於要點的認知與定義是一致的。

提問舉例：對於我提到的○○，你的理解是什麼？可以跟我分享你的定義嗎？

2、核對

提問重點：針對「關鍵想法與核心事實」進行核對，確保雙方掌握的資訊程度是同步的。

提問舉例：我聽到○○，這對你來說是最重要的，是嗎？

3、統整

提問重點：針對內容繁雜或歷時較長的對話進行「共識總結」。

提問舉例：可以麻煩您歸納我們剛才的討論，做出總結嗎？

想讓別人聽懂的企圖心，比能讓別人聽懂的能力更重要。

賈伯斯的產品再強，也還是得大費周章地排練再排練，才能在產品發表會上精準傳達出他想讓市場認識的產品。沒有人是你肚裡的蛔蟲，話不說不明，重點不是你講得多清楚，而是別人聽得多明白。

▲▼時報出版《複利領導：簡單的事重複做，就會有力量》。（圖／賴婷婷 Tracy）

★本文摘自時報出版《複利領導：簡單的事重複做，就會有力量》，作者賴婷婷 Tracy，現職領導力教練、組織發展顧問，客戶包含許多知名企業，如鮮乳坊、cama café、KKday等。透過上萬次一對一教練與顧問的案例、親身的領導與管理經驗，分享如何釐清個人與團隊的發展痛點，以維持不斷前進的動能，並協助正在當主管或想當主管的人打磨領導力。本書將協助你爬出職場的負面漩渦，以正向態度面對千變萬化的挑戰，在逆境中成為站出來掌舵的人。

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
安倍槍擊「近距離視角」影片曝　槍響後「緩緩回頭」捂胸倒地
槍手口中不停詭異碎念　驚爆行兇動機「安倍與宗教團體有關」
安倍遇襲當下「背面維安」大破口　隨扈視角全看同方向
安倍晉三「最後貼文」曝光！萬人湧入齊哀悼
山上徹也「土炮」轟2槍！名嘴：台灣30年前都在用

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保時捷車主違停險遭撞　嗆「民眾又不能檢舉」！下秒臉綠了

對方聽了什麼才是關鍵！主管職3大提問確認「是聽懂還是裝懂」

新手主管遇到老鳥擺架子？超實用4情境釐清「如何帶領資深成員」

快訊／半夜又翻身！台東01:43發生4.2極淺層地震「一夜連二搖」

林智堅論文遭控抄襲　台大國發所首發聲：配合校方與社科院調查

深夜外送「左邊夜總會」夠毛了！他往右一看更剉：尿快閃出來

快訊／台灣東部海域19:57規模4.3地震　最大震度3級

桃園大爆管驚見「泥河」！龍潭9000戶停水7小時搶修

學生總確診數逾37萬例！國小佔近14萬例　單日+1553

預估台中失智人口3.2萬人　維新醫院設日照中心減輕家屬負擔

安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

郭靜不凍卵「沒有想生小孩計畫」　廖允杰又被cue...抱歉：沒有別人了XD

爸見兒女吵架拿手機狂拍　嗨唱神曲：完了！芭比Q了

最挺台灣的日本首相　安倍中槍不治！享壽67歲

日首相急返東京開記者會　哽咽：安倍情況不樂觀

保時捷車主違停險遭撞　嗆「民眾又不能檢舉」！下秒臉綠了

對方聽了什麼才是關鍵！主管職3大提問確認「是聽懂還是裝懂」

新手主管遇到老鳥擺架子？超實用4情境釐清「如何帶領資深成員」

快訊／半夜又翻身！台東01:43發生4.2極淺層地震「一夜連二搖」

林智堅論文遭控抄襲　台大國發所首發聲：配合校方與社科院調查

深夜外送「左邊夜總會」夠毛了！他往右一看更剉：尿快閃出來

快訊／台灣東部海域19:57規模4.3地震　最大震度3級

桃園大爆管驚見「泥河」！龍潭9000戶停水7小時搶修

學生總確診數逾37萬例！國小佔近14萬例　單日+1553

預估台中失智人口3.2萬人　維新醫院設日照中心減輕家屬負擔

安倍晉三遇刺身亡　拜登下令全美降半旗致哀

勇士很喜歡「小手套」卻放棄原因曝　老闆：報價真的很高

保時捷車主違停險遭撞　嗆「民眾又不能檢舉」！下秒臉綠了

對方聽了什麼才是關鍵！主管職3大提問確認「是聽懂還是裝懂」

味全對悍將已經7連勝　范米特能幫球隊止敗嗎？

新手主管遇到老鳥擺架子？超實用4情境釐清「如何帶領資深成員」

安倍遭槍殺！揭秘日本政治「刺殺傳統」　歷史上還有7位

酒後對空鳴2槍「砰砰」！女侍店翻桌大亂鬥　3男掛彩送醫

桃園某社區1個半月通報3次「有蛇出沒」　農業局報防蛇撇步

安倍中彈苦撐5小時！妻子趕到「8分鐘後亡」　就像在等老婆來

李玖哲被套路去外送：你們故意的！　楊銘威吐槽「比佑庭離開還Set」XD

生活熱門新聞

10年狂嗑6000個爌肉便當　他突消風10公斤原因曝

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

安倍晉三成槍下亡魂　網怒譙「兇嫌家人剉咧等」

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

深夜外送「左邊夜總會」夠毛了！他往右一看嚇閃尿

「砰砰」兇嫌開槍影片曝　網見時間差氣炸

林智堅論文遭控抄襲　台大國發所首發聲：配合校方與社科院調查

安倍驟逝震驚全球「愛妻見最後一面」　網哭崩

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機

日媒狂直播安倍　《東京電視台》竟播這個

即／台東4.2極淺層地震　一夜連二搖

妻請吃到飽　夫卻只喝西瓜汁！萬人敲碗後續

必勝客「外帶大披薩199元」 18種口味吃爆！

「兇嫌自衛隊工作3年」想殺安倍　網驚1細節怪怪的

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

安倍槍擊近距離視角影片曝光　槍響回頭後摀胸倒地

安倍中槍新畫面　槍手走近舉槍瞄準連開2槍

日媒曝安倍晉三「葬禮儀式」時間表

日網友恐怖預言有大事發生！警介入調查

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

即／安倍晉三宣告不治　享壽67歲

女星敘利亞出外景失聯！　「IG停更5天」網急了

不對梁家榮　餅總強調：不對的改判

土炮殺安倍　名嘴：台灣也在用

擔心林子豪手腫　梁家榮表達歉意

她每天狂灌5000c.c.「突然很疲倦」　可怕後果曝

安倍遭槍擊背面維安大破口　隨扈視角全一方向

營養師：吃「這6種食物」難消化！老了就知道

《獵人》連載剩一話…

101燈為安倍晉三點亮！陶晶瑩親到現場悼念

更多

最夯影音

更多
安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍

安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍
安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面