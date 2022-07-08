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2022高校畢業歌／鳳新高中《新之所向》

作詞：樊曜維、曾寶儀
作曲：樊曜維
演唱：樊曜維、曾寶儀

創作理念：
人生中各個階段都會遇到分離的時刻，即將畢業的我們彷彿置身十字路口，面臨著未來方向的抉擇，或許會迷茫，但彼此的陪伴都是最堅強的後盾，讓我們鼓起勇氣朝著心中的夢想前進！

歌詞：
記得初次見面　我們志心不安
那歷歷在目的畫面　如今依舊想念
夕陽灑在操場邊　坐在司令台上面
看彼此曾稚嫩的臉　轉眼已過三年

這充滿回憶的地方　承載著我們的夢想
也許曾經徬徨　但有你的陪伴
讓我鼓起勇氣　逆風飛翔

人生的十字路口　不再停留
握住溫暖的希望　不再懦弱
眼淚帶不走回憶　衝動卻給我勇氣
朝著新之所向出發　永不放棄

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記得那年夏天我們揮手說再見
年少輕狂的滋味　永遠放在心間
這充滿回憶的地方　承載著我們的夢想
也許曾經迷茫　但有你的陪伴
讓我鼓起勇氣　逆風飛翔

人生的十字路口　不再停留
握住溫暖的希望　不再懦弱
眼淚帶不走回憶　衝動卻給我勇氣
朝著新之所向出發　永不放棄

那些一起走過的時間　偶爾苦澀、偶爾甜
只要看見彼此的笑臉　溫暖在我心中蔓延

青春的十字路口　不再回頭
用力的抓住未來　那片天空
眼淚帶不走堅信　或許也是種美麗
朝著新之所向出發　永不忘記

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