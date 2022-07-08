2022高校畢業歌／臺南黎明高中《走過》

作詞：陳蕎安、楊禪華、鄭宇軒

作曲：楊禪華

演唱：方宜蓁、李旭曜、陳昱潔、 郭運承、楊禪華

創作理念：

從相遇到離別、從記憶到回憶, 你們存在在每個時間、每個縫隙, 是長廊上的奔跑嬉鬧、 是一起解開那道卡了許久的數學題目 又或者是上課睡覺, 醒過來睜開眼的那瞬間, 都是我們一起走過的這三年。 時光苒光不復,

走過長廊, 憶起第一次遇見; 走過流年, 充滿不捨與眷戀。 這一次好道別, 在未來有光的地方再見。

歌詞：

遊走在班級之間 長廊上一個個的空間

日常由瑣碎拼貼 各自是存載記憶的一片片

完整歌詞

在深刻的青春寫下留言

轉身回顧是你我的一切

碎片散落在精彩的每天

你和我之間 填滿縫隙去穿越

我們一起走過的這些年

一同攜伴走過一起懷念

回頭看著相遇那天

不同的流年歲月

我們儘管離情不捨眷戀

並肩回頭望著初見那天

記憶的起點

再次翻閱回憶詩篇的每頁

在恍惚之間睜眼 迷茫的歲月悄度了多少天 總在課本裡探險 被困在那些數字遊戲裡面

青春的光線照耀在校園

藍綠制服穿梭長廊談天

錯過的園遊會 晚自習的集會

還有那被取消的戶外教學

我們一起走過的這些年

一同攜伴走過一起懷念

回頭看著相遇那天

不同的流年歲月

我們儘管離情不捨眷戀

並肩回頭望著初見那天

記憶的起點

再次翻閱回憶詩篇的每頁

疫情紛擾任時光流逝

三年級衝刺離別悄然將至

我們一起走過的這些年

一同攜伴走過一起懷念

回頭看著相遇那天

不同的流年歲月

我們儘管離情不捨眷戀

並肩回頭望著初見那天

記憶的起點

再次翻閱回憶詩篇的每頁

我們一起走過的這些年

一同攜伴走過一起懷念

回頭看著相遇那天

不同的流年歲月

我們三年有了彼此一起

共同創造出如此美好記憶

這是我們一同走過

的那個黎明