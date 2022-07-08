2022高校畢業歌／臺南港明高中《駐夏》

作詞：王佩瑜、盧承佑、郭定湧

作曲：王佩瑜

演唱：王佩瑜、盧承佑、郭定湧

創作理念：

青春留下許多美好的回憶，也埋下許多遺憾。回首望向2019的夏天，是彼此初見的時候，也存著許多的未知數等著我們去探索，而今年夏天，是彼此分離的時候，希望藉此歌曲，讓畢業生把過往所有回憶，駐留在這個夏天。

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歌詞：

你想過嗎在這個風雨交加的季節裡 遇見了你

你想過嗎散場的我們再次奔向各地不再相遇

現在的你還好嗎 不再為誰失去自己

綠蔭下 倒映著 曾經走過的回憶

曾迷惘曾徬徨 想要一步一步的繼續下去

想要把過往回憶裝進我的心房位置守護著回味著

想要把歲月定在此刻時光不再流逝oh~

別怕我在這裡 ooh~woah~oh

ooh~woah~oh woah~oh~oh

緊握著ooh~woah~oh ooh~woah~oh woah ~oh~oh不分離

當我打開課本

沒有東西教你

編織後的劇本

不照計畫亂步前行

一片空白襲擊

疲倦孤坐這裡

沒有燈塔照亮

生命彼岸落在哪裡

高中生活就像一場社會的縮影

板書寫下密麻證明因為和所以

啟程那時目的地早已訂定

把握倒數擁抱精彩的結局

想要把過往回憶裝進我的心房位置守護著回味著

想要把歲月定在此刻時光不再流逝oh ~

別怕我在這裡

到了 離別的季節 轉過頭來我才發現

回憶曇花一現 未來沒有你在身邊

只能收起悲傷繼續向前 要知道離別並不是終點

仰首望向天空 回憶起匆匆那年

深刻紀念青春年少的美好畫面

想要把過往回憶裝進我的心房位置守護著回味著

想要把歲月定在此刻時光不再流逝oh~

別怕我在這裡 ooh~woah~oh

ooh~woah~oh woah~oh~oh

緊握著ooh~woah~oh ooh~woah~oh woah ~oh~oh不分離

（離開了這個生活三年的環境 出門在外一切都要重新適應

這三年間的生活點點滴滴 離別那一刻所有回憶湧起

即使這個時間我們已經分離 不用擔心友情還是依然繼續

青春歡笑回憶留在我們心裡 直到我們再次相遇）

你想過嗎 在這個風雨交加的季節裡 遇見了你