2022高校畢業歌／臺南港明高中《駐夏》

作詞：王佩瑜、盧承佑、郭定湧
作曲：王佩瑜
演唱：王佩瑜、盧承佑、郭定湧
創作理念：
青春留下許多美好的回憶，也埋下許多遺憾。回首望向2019的夏天，是彼此初見的時候，也存著許多的未知數等著我們去探索，而今年夏天，是彼此分離的時候，希望藉此歌曲，讓畢業生把過往所有回憶，駐留在這個夏天。
歌詞：
你想過嗎在這個風雨交加的季節裡 遇見了你
你想過嗎散場的我們再次奔向各地不再相遇
現在的你還好嗎 不再為誰失去自己
綠蔭下 倒映著 曾經走過的回憶
曾迷惘曾徬徨 想要一步一步的繼續下去
想要把過往回憶裝進我的心房位置守護著回味著
想要把歲月定在此刻時光不再流逝oh~
別怕我在這裡 ooh~woah~oh
ooh~woah~oh woah~oh~oh
緊握著ooh~woah~oh ooh~woah~oh woah ~oh~oh不分離
當我打開課本
沒有東西教你
編織後的劇本
不照計畫亂步前行
一片空白襲擊
疲倦孤坐這裡
沒有燈塔照亮
生命彼岸落在哪裡
高中生活就像一場社會的縮影
板書寫下密麻證明因為和所以
啟程那時目的地早已訂定
把握倒數擁抱精彩的結局
想要把過往回憶裝進我的心房位置守護著回味著
想要把歲月定在此刻時光不再流逝oh ~
別怕我在這裡
到了 離別的季節 轉過頭來我才發現
回憶曇花一現 未來沒有你在身邊
只能收起悲傷繼續向前 要知道離別並不是終點
仰首望向天空 回憶起匆匆那年
深刻紀念青春年少的美好畫面
想要把過往回憶裝進我的心房位置守護著回味著
想要把歲月定在此刻時光不再流逝oh~
別怕我在這裡 ooh~woah~oh
ooh~woah~oh woah~oh~oh
緊握著ooh~woah~oh ooh~woah~oh woah ~oh~oh不分離
（離開了這個生活三年的環境 出門在外一切都要重新適應
這三年間的生活點點滴滴 離別那一刻所有回憶湧起
即使這個時間我們已經分離 不用擔心友情還是依然繼續
青春歡笑回憶留在我們心裡 直到我們再次相遇）
你想過嗎 在這個風雨交加的季節裡 遇見了你
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