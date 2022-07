作詞:陳柔儀

作曲:王培翰、買義勝

演唱:王禹杰、陳柔儀

創作理念:

時憶音似拾壹,

象徵佰拾壹年畢業的我們。

韶光荏苒,三年歲月如夢,青春呼嘯而過。

願燦爛熱烈的回憶成為你我面對未來挑戰的勇氣。

畢業是高中生涯的結尾,但我們的故事沒有終點。

歌詞:

沒完成的事來不及

沒說出口的謝意

老師寫了很多筆記

喚不醒我的睡意

青春沒有目的地

即將面對的分離

邁向未知的環境

願望藏在我心裡

張開雙手 大步向前走 未來的你在我左右

並肩奔向 未知前方 征服夢想 我陪你闖

時光滴答滴答走

明天早餐吃什麼

相約在五妃街的路口

沒人準時出現過



時光滴答滴答走

轉眼即將揮揮手

好多話沒說出口

感謝有你陪我走過

天天環繞的上課鈴

背負考試的壓力

互相鼓勵過程有你

是你給我的勇氣

日曆到了最後一頁

We‘ll see another day

電話號碼做紀念

Please don’t forget me

終於等到畢業天

好多遺憾沒實現

等著我們的考驗

友情是最美畫面



鼓起勇氣說再見

未來不一定再見

一個擁抱比千言

我們故事沒有終點