2022高校畢業歌／臺南家齊高中《憶起》

作詞：陳冠穎、李宸靚、周宜蓁、許詠貽、鄭安心、侯佩均、張育藤、陳彥瑜
作曲：侯佩均
演唱：侯佩均、李宸靚、陳冠穎、周宜蓁
創作理念：
三年中所有的回憶，轉眼間就將要結束，或許要離開熟悉的環境是件令人膽怯的事，又或許你還不想將故事畫下句點，不過請你記住「不要害怕，我會在你身旁，所以就讓我們憶起走吧」
這段故事不會結束，只是換了一個章節。
讓我們拾起回憶，繼續向前吧！
歌詞：
嘿 睜開雙眼 我就在這裡
恐懼吹散風裡 消逝在光裡
深深呼吸 不要擔心
沒有人可以擊潰你
Cuz u still have me,
and I’ll always be here
讓我們越過更高的牆
揮別昨日望向前方
奔向未來不再徬徨
我會在你身旁
背起那沈重的行囊
再一次出發
感謝你曾陪我經歷成長
讓我們憶起 放手去翱翔
是誰緊張 是誰害怕 是誰還在倔強
只要繼續前進就好 我們憶起去闖
是誰都八點整 還沒進校門
是誰上課了 還在操場鬼混
校園中的各個角落
打鬧嬉笑中的你我
驀然回首 教官在後頭
Pick up the pieces
Light up the memories
讓我們越過更高的牆
揮別昨日望向前方
奔向未來不再徬徨
我會在你身旁
背起那沈重的行囊
再一次出發
感謝你曾陪我經歷成長
讓我們憶起 勇敢去翱翔
歲月匆匆 光影在腦海中穿梭
希望時間倒流 在回憶中漫遊
未來還擁有無限嚮往
全力奔跑安心啟航
飛燕如璀璨的夢想
盡情去飛翔
奮不顧身振開翅膀
追尋那盛夏
感謝你帶給我永恆的光
夢想的圖騰 因你而照亮
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