2022高校畢業歌／臺南家齊高中《憶起》

作詞:陳冠穎、李宸靚、周宜蓁、許詠貽、鄭安心、侯佩均、張育藤、陳彥瑜

作曲:侯佩均

演唱:侯佩均、李宸靚、陳冠穎、周宜蓁

創作理念:

三年中所有的回憶,轉眼間就將要結束,或許要離開熟悉的環境是件令人膽怯的事,又或許你還不想將故事畫下句點,不過請你記住「不要害怕,我會在你身旁,所以就讓我們憶起走吧」

這段故事不會結束,只是換了一個章節。

讓我們拾起回憶,繼續向前吧!

歌詞:

嘿 睜開雙眼 我就在這裡

恐懼吹散風裡 消逝在光裡

深深呼吸 不要擔心

沒有人可以擊潰你

Cuz u still have me,

and I’ll always be here

讓我們越過更高的牆

揮別昨日望向前方

奔向未來不再徬徨

我會在你身旁

背起那沈重的行囊

再一次出發

感謝你曾陪我經歷成長

讓我們憶起 放手去翱翔

是誰緊張 是誰害怕 是誰還在倔強

只要繼續前進就好 我們憶起去闖

是誰都八點整 還沒進校門

是誰上課了 還在操場鬼混

校園中的各個角落

打鬧嬉笑中的你我

驀然回首 教官在後頭

Pick up the pieces

Light up the memories

讓我們越過更高的牆

揮別昨日望向前方

奔向未來不再徬徨

我會在你身旁

背起那沈重的行囊

再一次出發

感謝你曾陪我經歷成長

讓我們憶起 勇敢去翱翔

歲月匆匆 光影在腦海中穿梭

希望時間倒流 在回憶中漫遊

未來還擁有無限嚮往

全力奔跑安心啟航

飛燕如璀璨的夢想

盡情去飛翔

奮不顧身振開翅膀

追尋那盛夏

感謝你帶給我永恆的光

夢想的圖騰 因你而照亮