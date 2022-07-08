2022高校畢業歌／臺南女中《負負得正是我們會變得更好 對吧》

作詞：蔣馥婷、李昀潔、陳亭安、曾子宜、郭立萱、 李宜庭、黃芝頊、張郁英、王巧薰、巴怡棻

作曲：蔣馥婷

演唱：蔣馥婷、李昀潔、陳亭安、曾子宜、郭立萱、 李宜庭、黃芝頊、張郁英、王巧薰、巴怡棻

創作理念：

負是新課綱、是看不到盡頭的疫情，而正，是身為南女人的我們，依舊能在 如此泥淖中開出燦爛的桔梗花。 最終我們都將拾起現在，揮別陰霾，踏上月台，走向未來。 祝福各位百十一級的畢業生，都能在這負的世界裡，留下正的回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歌詞：

一九年我帶著憧憬

懵懵懂懂來到這裡

迷惘不知要往哪去

只能停留在原地

好不容易才有了衝勁 五告衰 covid-19 就這樣忽然闖進 算我求你別再變異 一切都讓我喘不過氣

我還不想就這樣離開

有你有我的現在

想繼續在這當無賴

不想到未知的未來

排球飛機畫過天際

蠟燭葉錠實驗分析

躊躇找不到夢想雛形

我就爛 攏予伊去

咱攏是無辜的白鳥鼠 一大堆 有的無的 歸工咧 改來改去 敢會當莫閣共阮創治 當作阮是塑膠做的逆

我還不想就這樣離開

有你有我的現在

想繼續在這當無賴

不想到未知的未來

遲交的假單 自律怎麼做不完

欸 等等陪我一起找教官 同學先幫我墊一下午餐錢 謝了 這個壞習慣我掛保證會早點戒的 每天放學狂奔搶球場 好想學攔網 午餐一直漲還能吃超胖 這我沒辦法

校歌唱了三年 還是學不會 只會最後那句 齊聲歡呼 厚黑

我還不想就這樣離開

有你有我的現在

想繼續在這當無賴

不想到未知的未來

是時候該踏上月台

拾起所有的現在

揮別過去的陰霾

一起唱我們的未來