2022高校畢業歌／臺南女中《負負得正是我們會變得更好 對吧》

作詞：蔣馥婷、李昀潔、陳亭安、曾子宜、郭立萱、 李宜庭、黃芝頊、張郁英、王巧薰、巴怡棻
作曲：蔣馥婷
演唱：蔣馥婷、李昀潔、陳亭安、曾子宜、郭立萱、 李宜庭、黃芝頊、張郁英、王巧薰、巴怡棻
創作理念：
負是新課綱、是看不到盡頭的疫情，而正，是身為南女人的我們，依舊能在 如此泥淖中開出燦爛的桔梗花。 最終我們都將拾起現在，揮別陰霾，踏上月台，走向未來。 祝福各位百十一級的畢業生，都能在這負的世界裡，留下正的回憶。
歌詞：
一九年我帶著憧憬
懵懵懂懂來到這裡
迷惘不知要往哪去
只能停留在原地
好不容易才有了衝勁 五告衰 covid-19 就這樣忽然闖進 算我求你別再變異 一切都讓我喘不過氣
我還不想就這樣離開
有你有我的現在
想繼續在這當無賴
不想到未知的未來
排球飛機畫過天際
蠟燭葉錠實驗分析
躊躇找不到夢想雛形
我就爛 攏予伊去
咱攏是無辜的白鳥鼠 一大堆 有的無的 歸工咧 改來改去 敢會當莫閣共阮創治 當作阮是塑膠做的逆
我還不想就這樣離開
有你有我的現在
想繼續在這當無賴
不想到未知的未來
遲交的假單 自律怎麼做不完
欸 等等陪我一起找教官 同學先幫我墊一下午餐錢 謝了 這個壞習慣我掛保證會早點戒的 每天放學狂奔搶球場 好想學攔網 午餐一直漲還能吃超胖 這我沒辦法
校歌唱了三年 還是學不會 只會最後那句 齊聲歡呼 厚黑
我還不想就這樣離開
有你有我的現在
想繼續在這當無賴
不想到未知的未來
是時候該踏上月台
拾起所有的現在
揮別過去的陰霾
一起唱我們的未來
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