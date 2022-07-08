2022高校畢業歌／高雄新莊高中《致19－22》

作詞：林于婷

作曲：林于婷、陳彥銘、劉祖延

演唱：楊涵喻

創作理念：

108課綱第一屆的我們，總有許多未知的事情等待我們，沒有前人指導，也沒人知道知道未來何去何從，只能憑著自己的努力探索，但無論結果如何，無論是有多辛苦，也記得回頭看向一直支持我們的家人、朋友們。

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歌詞：

往日依然留存在心中

總有一日會消失無蹤

只能帶著夢想繼續前行

還是依然徬徨

我還是一個人努力走 走在無止盡的道路

即使我不知道未來的路會有多麼困苦

或許在面對困難令人落魄

而我始終冀望

獨自坐在空無一人的角落

只有枯燥的書籍陪伴我

聆聽著校園裡嬉鬧的聲響

會感到落寞

在黑夜裡萬籟俱寂的房裡

肩上背負著所有的壓力

在輾轉難眠的夜晚

也只能將眼淚隱藏

我還是一個人努力走 走在無止盡的道路

即使我不知道未來的路會有多麼困苦

或許在面對困難令人落魄

而我始終冀望

獨自坐在空無一人的角落

只有枯燥的書籍陪伴我

聆聽著校園裡嬉鬧的聲響

會感到落寞

在黑夜裡萬籟俱寂的房裡

肩上背負著所有的壓力

在輾轉難眠的夜晚

也只能將眼淚隱藏

回頭看向滿是回憶的校園

才發現我並不是孤單一人

有一群朋友在歡笑中度過

我不再寂寞

沒人能預料努力後的結果

但未來掌握在自己的手中

不要怕勇敢的去闖

因為有你們在身旁

