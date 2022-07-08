2022高校畢業歌／高雄新莊高中《羽化．逆光》

作詞：賴煌偉

作曲：蕭伊岑

演唱：林冠宇、董澐蕓

創作理念：

爭取自己的夢想，衝撞大人設下的牢籠，飛向更廣闊的世界，這就是「羽化・逆光」。

這些難能可貴的過程，是因為有值得珍惜的同伴們在每道關卡相互扶持。

這首歌不僅描繪高中三年成長的經歷，也表達了對於同儕的感謝與不捨。



歌詞：

我們的 相遇 是在鳳凰花開的大街上 你 出現 把回憶收藏在集冊 卻還是 浮現 來不及把握就消失的景色 不想 放下這種緣分

害怕被 遺忘 是在發覺成長的那一刻 你 也曾 細數我們過去快樂 強忍住 淚水 終於來到了交叉點 再見就不回頭 也不再悲傷 因為我心懷嚮往

終於能 羽化離巢而飛翔 從此不再迷惘 醒來後 懷念的人 將從此迴盪在我心房

誰 又曾經和你一樣 直到再次相遇 你招手 我還記得 那些一起走過的 曲折



害怕被 遺忘 是在發覺成長的那一刻 你 也曾 細數我們過去快樂 強忍住 淚水 終於來到了交叉點 再見就不回頭 也不再悲傷 因為我心懷嚮往

終於能 羽化離巢而飛翔 從此不再迷惘 醒來後 懷念的人 將從此迴盪在我心房

誰 又曾經和你一樣 直到再次相遇 你招手 我還記得 那些一起走過的 曲折

一步一步邁向 他們編造的不遠寶藏 踏過堆砌成山的理想 迎面而來的光 構築夢的形狀 失去了好多童真幻想 難道不可笑嗎 難道不失望嗎

真傻

終於能 脫離束縛的武裝 從此不再徬徨 感謝你 在我身旁 給了我勇氣 讓我不孤單 誰又能和你一樣 因為我們相遇 花落後 也懷念著 那些一起走過的 曲折

是你在 我的身旁 才讓我學會 飛翔